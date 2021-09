Pourquoi il n’y a pas de démo gratuite à télécharger avant la date de sortie

La date de sortie de l’essai FIFA 22 EA Play est presque arrivée, mais les fans ne pourront pas télécharger de démo gratuite sur PlayStation, Xbox ou PC.

Bien que VAR et les arbitres continuent d’être des maux de tête douloureux, le beau jeu est toujours le plus grand et le meilleur sport au monde et il y a beaucoup à attendre avec la prochaine représentation d’EA. Non seulement les fans de Man United pourront enfin jouer à nouveau en tant que Ronaldo sans que cela ne ressemble à un fantasme lointain, mais les fans des diables rouges pourront également réunir le groupe Ronnie et Rooney dans Ultimate Team.

Loin de revivre les jours de gloire d’avant 2010, tout le monde pourra également profiter d’un mode carrière repensé et d’un gameplay amélioré sur les consoles de nouvelle génération.

Existe-t-il une démo de FIFA 22 ?

Il n’y a pas de démo gratuite de FIFA 22 à télécharger sur PS4, PS5, Xbox One, Series X ou PC.

En effet, l’éditeur propose plutôt aux fans des essais de 10 et 20 heures grâce à leur application EA Play. Vous pourrez accéder au jeu complet dans les deux délais, mais vous devrez également payer une somme modique pour en profiter.

EA a mis fin à la tradition annuelle des démos gratuites avant la date de sortie avec FIFA 21. Leur déclaration sur Twitter a déclaré que cette tradition avait été rompue parce que l’équipe de développement voulait se concentrer sur « offrir la meilleure expérience de jeu complète pour les consoles actuelles et de nouvelle génération ».

Comment jouer à FIFA 22 tôt

Les seuls moyens de jouer à FIFA 22 plus tôt sont via EA Play et en pré-commandant l’édition Ultimate.

L’abonnement à EA Play vous permettra de courir sur le terrain le 22 septembre, tandis que la pré-commande de l’édition Ultimate vous donnera le jeu complet le 27 septembre. La date de sortie de l’édition Standard est le 1er octobre pour tout le monde.

Bien qu’il soit décevant qu’il n’y ait pas de démo gratuite, les essais de 10 et 20 heures sont bien meilleurs. En effet, ils vous permettent de découvrir chaque mode en tant qu’équipe, et un abonnement EA Play ne coûte que 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an.

Si vous n’êtes intéressé par aucun des autres jeux de l’éditeur et envisagez d’acheter FIFA 22, nous vous recommandons simplement de payer 3,99 £ pour un mois. Assurez-vous de désactiver le renouvellement automatique afin de ne pas être facturé à nouveau.

Bonus de l’édition ultime

Le prix de l’édition Ultimate est de 89,99 £ et vous trouverez ci-dessous tous ses bonus exclusifs :

FIFA 22 PS4 et FIFA 22 PS5 (Xbox One, Series X) FUT Hero Item 4 jours d’accès anticipé FUT Ones to Watch item 4 600 Points FIFA TOTW 1 Player & Mbappé Loan Item FUT Ambassador Loan Player Pick Mode Carrière Talent local

