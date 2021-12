Pourquoi il n’y a pas de match prévu pour la semaine 17

Thursday Night Football a été un incontournable de la NFL cette saison. Et malgré qu’il reste deux semaines à la saison régulière, il n’y aura pas de match joué ce soir. La raison de l’absence de Thursday Night Football cette semaine est que la ligue n’a programmé que des matchs du jeudi jusqu’à la semaine 16. La finale du Thursday Night Football a eu lieu la semaine dernière lorsque les Titans du Tennessee ont affronté les 49ers de San Francisco.

Et pour ceux qui se demandent si la NFL revient à l’action samedi, la réponse est non. Contrairement aux deux dernières semaines, la NFL n’aura aucun match joué ce samedi car c’est le jour du Nouvel An, qui appartient normalement au football universitaire. Il y aura une liste complète de matchs dimanche ainsi qu’un match le lundi soir entre les Cleveland Browns et les Pittsburgh Steelers. Le match de lundi sera la finale de la saison régulière du Monday Night Football.

Les choses seront un peu différentes pour Thursday Night Football l’année prochaine. Amazon Prime sera la maison exclusive de la NFL pour Thursday Night Football après avoir été diffusé sur Fox, NBC et CBS au fil des ans. Le service de streaming paie 1 milliard de dollars par saison pour les droits exclusifs. Amazon diffusera 15 matchs du jeudi soir et un match de pré-saison chaque année, selon CNBC.

« Nous sommes impatients de proposer Thursday Night Football exclusivement aux membres Prime en 2022, un an plus tôt qu’annoncé précédemment », a déclaré Marie Donoghue, vice-présidente de la vidéo sportive mondiale chez Amazon, dans un communiqué. « Cet accord accéléré est un différenciateur immédiat pour nous en tant que service, car il donne aux membres Prime un accès exclusif au sport le plus populaire aux États-Unis. »

Selon Front Office Sports, Amazon Prime cherche à faire appel à Troy Aikman pour appeler les jeux avec Al Michaels pour former une « équipe de rêve TNF ». Aikman a appelé les matchs du jeudi soir et les matchs du dimanche après-midi pour Fox avec Joe Buck. Michaels appelle actuellement des matchs avec Cris Collinsworth pour Sunday Night Football sur NBC. Mais la question est-ce que Fox laissera Aikman partir pour Amazon ? « Même s’il est exclusif à Fox, [CEO Eric] Shanks pourrait accepter de le laisser faire », a déclaré un producteur à Front Office Sports.