Pourquoi il sera plus cher d’acheter dans des magasins en ligne comme AliExpress à partir de juillet | La technologie

Les achats en provenance de pays hors Union européenne vont devenir un peu plus compliqués à partir de cette année. Il sera obligatoire de payer la TVA pour tout produit arrivé d’autres pays.

le Le guichet unique d’importation (IOSS) entrera en vigueur le 1er juillet 2021 l’application d’une modification des obligations du commerce électronique avec la TVA des produits importés. L’avantage dont ces achats ont bénéficié jusqu’à présent prend fin.

Jusqu’à présent, il n’était pas nécessaire de payer la TVA sur l’importation de marchandises commerciales dont la valeur était inférieure à 22 euros. Cela va changer le mois prochain. L’Union européenne défend que cette mesure transfère les obligations aux fournisseurs et aux interfaces électroniques qui vendent des produits importés aux acheteurs de l’UE.

Ils doivent “collecter, déclarer et payer la TVA aux autorités fiscales, au lieu de faire payer la TVA à l’acheteur au moment où les produits sont importés dans l’UE” comme cela s’est produit jusqu’à ce mois de juin.

Cette situation était en partie bénéfique pour les utilisateurs qui achetaient des produits en dessous d’un coût de 22 euros. Ils n’avaient pas à se soucier des formalités douanières et pouvaient obtenir des prix plus avantageux. Cependant, certains vendeurs en Asie ont profité de cette possibilité pour déclarer de nombreux produits à un prix inférieur à leur valeur réelle et ainsi passer la frontière sans problème.

L’IOSS s’appliquera à la fois aux vendeurs et aux plateformes en ligne sur tout produit envoyé ou transporté vers un pays de l’UE au moment de la vente, produits ou commandes n’excédant pas 150 euros et qu’ils n’ont pas de taxe spéciale comme l’alcool ou le tabac.

Par conséquent, toutes les entreprises qui importent des produits de toute nature en provenance de l’extérieur de l’UE doivent avoir un Numéro de TVA ou IOSS-TVA, assignant une société intermédiaire qui percevra la TVA lorsque le produit marchera sur le sol communautaire. Des entreprises comme AliExpress ou Amazon et leurs vendeurs de pays tiers Ils appliqueront cette TVA aux produits et leur enverront les données et l’argent pour se conformer à la nouvelle réglementation.

L’objectif de cette mesure est de prévenir l’évasion fiscale qui se produit dans ces bonnes affaires, notamment en provenance de Chine, dont les consommateurs profitent en ligne. Le résultat ne tarde pas à être vu, mais tout indique que les téléphones portables et autres appareils seront vendus à un prix plus cohérent et similaire à celui proposé par la plupart des boutiques internet, égalant un peu plus la concurrence.