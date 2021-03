Pourquoi il y a eu une augmentation de l’adoption de la publicité numérique dans le secteur BFSI

Selon le récent rapport Dentsu Digital 2021, les plus gros dépensiers en médias numériques sont le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) à 57%.

Par Arun Fernandes

Les derniers trimestres ont vu le secteur BFSI se réchauffer régulièrement pour comprendre réellement l’impact de la transformation numérique. À tel point que de nombreuses banques traditionnelles en Inde ont investi des ressources et des efforts non seulement pour offrir une expérience numérique au consommateur, mais également pour communiquer numériquement avec les clients, les employés et les parties prenantes. Les principaux acteurs de la BFSI ont réalisé l’importance de l’univers numérique dans la collecte de prospects et la façon dont ils communiquent dépeint un virage vers les médias numériques. En fait, selon le récent rapport Dentsu Digital 2021, les plus gros consommateurs de médias numériques sont le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) avec 57%, suivi des biens de consommation durables à 45%, des télécommunications à 40% et des services électroniques. commerce à 39 pour cent.

Selon le rapport, l’industrie de la publicité indienne devrait croître de 10,8% pour atteindre Rs 62 577 crore d’ici la fin de cette année, principalement grâce à une croissance rapide de la publicité numérique. Alors que l’industrie de la publicité numérique avait connu une croissance de 15,3% en 2020 malgré la pandémie de Rs 15,782 crore de Rs 13683 crore d’ici 2019, cet espace devrait atteindre Rs 23,673 crore d’ici 2022. Covid a vu beaucoup plus d’accélération de la transformation numérique par le Secteur BFSI et cela leur a permis de revisiter leurs modèles de fonctionnement. Et avec la migration de la clientèle vers les plates-formes numériques, le secteur BFSI a également dû se concentrer sur le lieu où se trouvait l’écosystème. Le même média, cependant, a lancé des défis majeurs aux marques, qui avaient l’habitude de faire les choses d’une manière particulière.

La nature du support est éphémère, les consommateurs étant bombardés de contenus intéressants à gauche, à droite et au centre. Dans un format hautement réglementé dans lequel le secteur BFSI doit opérer, il devient donc difficile de communiquer avec ses clients et clients potentiels pour les attirer et les maintenir engagés. Au premier plan, il y a la construction de communications et de conversations qui reflètent les attitudes et les tendances des consommateurs en ligne. Cela dit, le digital permet également aux marques BFSI d’avoir un lien direct avec les clients de manière contrôlée et transparente, ce que les modèles marketing traditionnels limitent. Compte tenu du changement transformateur du comportement des consommateurs, en particulier à cause de Covid, où les visites physiques dans les succursales ont diminué (à presque aucune pour la génération Y), entraînant des pics de transactions en ligne, de paiements peer-to-peer et de service client en ligne; les marques indiennes de BFSI ont dû faire de nombreuses innovations pour faire converger les ventes physiques et numériques.

Ces derniers jours, les marques BFSI ont expérimenté des publicités créatives et innovantes à travers des récits intéressants et une bonne narration. Les marques financières voient la valeur de l’utilisation de vidéos ou de leur marketing et de leurs communications – se décomposer en extraits sonores faciles à savourer et à digérer, ne pas laisser les clients déverser une myriade de feuilles d’informations (y compris les petits caractères), pour comprendre les aspects techniques des produits. / services qu’ils achètent. La tâche la plus difficile pour les marques BFSI est de faire d’une zone d’implication apparemment faible en une zone attrayante pour les clients avec peut-être même un laps de temps très court pour influencer une décision. Aujourd’hui, les banques et les compagnies d’assurance s’appuient sur d’ardents influenceurs des médias sociaux pour communiquer aux clients leurs offres telles que les offres de cartes de crédit, les polices d’assurance-vie ou les prêts immobiliers.

La publicité BFSI fonctionne mieux lorsqu’il y a une communication bidirectionnelle, actuellement limitée à la télévision et à la presse écrite. Contrairement aux marques FMCG, où elles peuvent cibler en masse, les marques financières doivent clairement se concentrer sur les besoins individuels. Les plateformes numériques leur permettent de le faire. De plus, le ciblage ciblé et l’approche localisée auxquels il peut répondre. La publicité au cinéma, en revanche, pourrait donner une approche localisée avec un engagement plus fin, mais là encore, il n’y a pas de communication bidirectionnelle ni de matrice de mesure appropriée fournie en ce qui concerne l’impact. Cela dit, la pandémie s’est presque arrêtée au cinéma. L’imprimé, un média puissant et très utilisé par le secteur BFSI, perd de son éclat dans le secteur car le coût par annonce est très élevé, forçant l’industrie à s’orienter vers des médias rentables tels que OOH (Out-Of-Home), numérique et BTL (sous la ligne).

Fait intéressant, la méthode de transaction par réseau publicitaire a capturé 41% de part des insertions d’annonces BFSI sur le numérique. Ensuite, il y avait le réseau programmatique / publicitaire et la méthode directe qui représentaient chacun 25% de part. Selon un rapport de l’exercice précédent, les marques de BFSI ont consacré 39% de leurs dépenses en médias numériques à la recherche payante, suivies de 26% en affichage et 24% en médias sociaux. C’est ce secteur en Inde qui tire parti des technologies de pointe dans l’acquisition de clients, garantissant de meilleurs résultats pour les entreprises. Le segment BFSI devient extrêmement complexe avec l’essor de la banque mobile et ouverte, l’augmentation de la demande d’interaction client en temps réel, des services personnalisés et de nouvelles réglementations. Le marketing et la communication numériques deviennent ainsi cruciaux pour les marques financières pour suivre le rythme.

L’auteur est PDG, Hotstuff Media Group

Lire aussi: Cinq raisons pour lesquelles les efforts de transformation numérique échouent

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.