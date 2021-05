Pourquoi il y a une augmentation du bureau de marketing virtuel

Étant donné que la technologie de l’information a évolué indépendamment des mastodontes qui dominent le commerce Internet, cela a conduit à l’essor du stockage de données à l’aide de la technologie blockchain.

Par Biswajit Das

Certes, Berners-Lee (inventeur d’Internet) ne s’attendait pas à ce qu’Internet soit un jour contrôlé par une poignée de sociétés géantes comme Google, Facebook, Microsoft, Amazon – qui dominent le Web et deviennent propriétaires et profitent des données!

Heureusement, les composants de base qui ont construit Internet – la technologie matérielle et logicielle ainsi que la bande passante – ne sont pas uniquement entre les mains de ces mastodontes. (Il y a eu une tentative de la part de certains mastodontes de contrôler la bande passante de mèche avec les opérateurs télécoms, qui a été bloquée avec succès par des réglementations gouvernementales inspirées par l’opinion populaire.)

Aujourd’hui, toute entreprise disposant des ressources peut facilement configurer des clusters de serveurs Web pour gérer d’énormes volumes de données et de transactions. Voici comment ça se passe.

Technologie à l’avant-garde

Étant donné que la technologie de l’information a évolué indépendamment des mastodontes qui dominent le commerce Internet, cela a conduit à la montée en puissance du stockage de données utilisant la technologie blockchain (un sous-produit de la crypto-monnaie) ainsi que la technologie du grand livre distribué. Sans parler de la renaissance et de l’évolution des langages de programmation informatique de programmation statistique (lire: AI / ML) comme R et Python. Sur une autre note, les fermes de serveurs sont devenues monnaie courante avec la disponibilité facile de matériel de haute qualité et de nombreux logiciels open source. Il est possible pour les grandes entreprises de gérer leurs propres grands clouds «privés» au lieu d’externaliser.

Tous les développements ci-dessus plaident clairement en faveur de la démocratisation des transactions commerciales avec un stockage de données décentralisé, à savoir. sans médiateur central ni place de marché.

Web 3.0

En ce qui concerne le Web professionnel, on peut s’attendre à plus de transactions et de communications peer-to-peer, de transparence, de opt-in – qui permettent aux particuliers et aux entreprises de s’approprier leurs précieuses données et d’effectuer des transactions en leur temps.

Alors, avec le Web 3.0, y aura-t-il une différence significative entre les plates-formes privées (aka jardins clos) et les plates-formes publiques (marchés)? Et comment la fonction marketing sera-t-elle affectée dans ce processus?

Mais d’abord, définissons ce que nous entendons par plateforme privée. Tout cluster de serveurs qui contient les données et gère les transactions d’une entreprise ou d’un groupe individuel (par opposition à un agrégateur ou à une place de marché) est une plate-forme privée – ou le nouveau «jardin clos».

Auparavant, les jardins clos faisaient référence aux agrégateurs et aux marchés, ce qui restreindrait l’accès de leurs utilisateurs à des fins lucratives. Par exemple, Linkedin ne vous permet pas de mentionner votre identifiant de messagerie dans aucune communication pour vous assurer de communiquer uniquement au sein de Linkedin.

Les plates-formes privées ont toujours existé, mais elles étaient centrées sur l’intérieur et communiquaient avec des systèmes internes comme ERP, CRM, etc. Elles n’étaient pas ouvertes à leurs utilisateurs communiquant en dehors de Linkedin.

Les plates-formes privées et les plates-formes publiques peuvent avoir une infrastructure similaire. Les deux peuvent accéder à une puissance, une technologie, une bande passante et une portée de serveur énormes. Les plates-formes privées regroupent les données pour leur propre usage par rapport aux marchés qui vendent des données en tant que modèle commercial.

À l’avenir, les serveurs privés communiqueront en douceur avec les plates-formes publiques externes et, surtout, directement avec d’autres plates-formes privées.

Le bureau de marketing virtuel

Avec une infrastructure décentralisée et des plates-formes d’applications remplaçant les marchés technologiques centralisés d’aujourd’hui, les plates-formes de marketing privées deviendront les bureaux de marketing virtuels du futur. Contrôlé par les entreprises et les entités qui détiendront les données, avec un minimum d’atteinte à la vie privée et d’interruptions.

Aujourd’hui, chaque grand marketeur est confronté à un sérieux problème de gestion des investissements marketing – en raison de la multitude d’options, chacune nécessitant un spécialiste. Les activités de marketing sont réparties sur plusieurs marchés et gérées indépendamment par différents bureaux.

Pour orchestrer l’ensemble des investissements marketing dans le marché volatil et complexe d’aujourd’hui, les grands départements marketing doivent suivre en permanence leurs plans et leur exécution. Le suivi nécessite que toutes les données marketing soient disponibles en un seul endroit – ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

C’est là qu’une plate-forme de marketing privée joue un rôle – en réunissant la planification marketing, les opérations marketing, la visibilité des données et l’analyse dans une plate-forme intégrée unique qui facilite la collaboration virtuelle.

Au départ, les plates-formes privées communiquent avec les systèmes internes pour créer une expérience utilisateur unique intégrée de bout en bout, garantissant que toutes les données pertinentes sont disponibles en un seul endroit.

À l’avenir, avec plus de plates-formes privées entrant dans l’écosystème, les plates-formes privées commenceront à parler à d’autres plates-formes privées ainsi qu’à des plates-formes publiques, en s’appuyant davantage sur des registres de transactions distribués peer-to-peer plutôt que sur de grands marchés et agrégateurs.

L’auteur est le fondateur de Brandintelle. Les opinions exprimées sont personnelles.



