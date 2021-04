Pourquoi il y a une baisse constante de la population d’oiseaux migrateurs à Chandigarh

Channa a ajouté que l’augmentation du niveau d’eau de certains des habitats d’oiseaux aquatiques était également l’une des raisons du déclin de la population d’oiseaux. (Image représentative)

Alors que la faune aviaire de Sibérie commence sa migration de la patrie lointaine, il vaut la peine de s’interroger sur la diminution de leur nombre. Le Chandigarh Bird Club (CBC), qui effectue le dénombrement des oiseaux, a constaté une diminution constante du nombre total d’espèces d’oiseaux migrateurs venant dans la ville. À partir du recensement de novembre 2018, le total des types d’espèces d’oiseaux migrateurs qui ont migré vers la ville était de 98, ce qui est tombé régulièrement à 91 en 2017, 86 en 2019 et seulement 77 espèces en novembre 2020, selon l’Indian Express.

Pourquoi la population d’oiseaux migrateurs diminue-t-elle dans les zones humides de Chandigarh?

Rima Dhillon, secrétaire du Chandigarh Bird Club, aurait déclaré que le nombre d’oiseaux migrateurs à Chandigarh diminuait constamment. Amandeep Singh Channa, membre de la SRC, a déclaré à l’Indian Express que l’empiètement croissant de la population humaine et les perturbations dans les habitats spécifiques des oiseaux migrateurs étaient les raisons du déclin du dénombrement des oiseaux migrateurs. Channa a ajouté que l’augmentation du niveau d’eau de certains des habitats d’oiseaux aquatiques était également l’une des raisons du déclin de la population d’oiseaux.

Raisons locales de la baisse du nombre d’oiseaux

Birder Tilakraj Sharma a déclaré à l’Indian Express que des activités telles que la pêche contractuelle, la culture de châtaignes d’eau sont entreprises à proximité des habitats d’oiseaux, ce qui affecte non seulement les oiseaux migrateurs mais également les oiseaux résidentiels de la région. Citant l’exemple de l’étang de Mote Majra, Sharma a déclaré que des activités telles que l’agriculture contractuelle sont entreprises dans la région. Sharma a également déclaré que l’augmentation du niveau d’eau dans le lac Sukhna est également l’une des raisons du déclin des oiseaux migrateurs, car les oiseaux préfèrent les plans d’eau peu profonds pour un accès facile à la nourriture.

Quelles sont les mesures envisagées par l’administration Chandigarh?

L’administration s’efforce de rendre les plans d’eau habitables pour les oiseaux migrateurs. L’administration locale a récemment construit de petites plates-formes flottantes pour aider les oiseaux à trouver un pied sûr dans l’eau. Deux nouveaux plans d’eau peu profonds ont également été créés par l’administration de Chandigarh à proximité de Nagar Van.

