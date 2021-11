Pourquoi ils chargent beaucoup plus lentement que prévu

Robert Triggs / Autorité Android

On vous pardonnerait de penser que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro avaient enfin embarqué sur le chargement rapide express. L’adoption par Google du protocole de charge USB Power Delivery PPS et la recommandation d’utiliser son dernier adaptateur USB-C 30 W pour obtenir des vitesses de pointe le suggèrent certainement. Mais il ne faut jamais sauter aux suppositions et il s’avère que les derniers téléphones de Google sont toujours dans l’ordre hiérarchique des temps de charge.

Quiconque a utilisé le téléphone grimacera sans aucun doute au message « deux heures avant la fin » reçu lors du branchement. Malgré les vantardises de Google d’une charge de 50 % en 30 minutes, un cycle complet prend un temps inexplicable. En regardant de plus près la littérature, Google n’indique pas réellement la vitesse de charge maximale du Pixel 6 ou du Pixel 6 Pro. Voici ce que dit la page d’assistance officielle de Google Pixel 6 :

Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec Google 30 W USB-C. Chargeur avec USB-PD 3.0 (PPS) vendu séparément. Les taux de charge filaire rapide sont basés sur l’utilisation du chargeur Google 30 W USB-C branché sur une prise murale. Compatible avec les adaptateurs USB PD 3.0 PPS. Les résultats réels peuvent être plus lents. Adaptateurs vendus séparément.

Confus? Heureusement, Android Authority a été en laboratoire pour examiner de plus près la cause de ces longs temps de charge. Le verdict? La charge supposée de 30 W n’est pas du tout 30 W.

Test de la charge filaire du Google Pixel 6

Sur la base de nos tests à l’aide de l’adaptateur USB-C officiel de 30 W de Google et d’une poignée de câbles de charge rapide compatibles, nous avons découvert que la puissance maximale obtenue à la fois du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro n’est que de 22 W, avec une moyenne de seulement 13 W sur un cycle complet. À aucun moment au cours de nos tests, nous n’avons vu des vitesses proches de la charge de 30 W dont beaucoup ont (assez assez) supposé que la série Pixel 6 est capable.

Nous avons corroboré ces résultats avec des tests utilisant d’autres prises PPS USB Power Delivery haute puissance telles que l’Anker Nano II, l’adaptateur de voyage Samsung 45W et l’Elecjet X21 Pro – qui ont toutes montré une sortie maximale de 22W lors du chargement du Pixel 6 ou Pixel 6 Pro. Tous les adaptateurs utilisés étaient des variantes britanniques, bien que nos données de test de chargeurs américains avec prise en charge USB PD PPS aient également montré une charge maximale de 22 W ou moins sur un modèle américain Pixel 6.

La puissance de charge du Google Pixel 6 atteint 22 W, pas 30 W.

Quel impact cela a-t-il sur les temps de charge ? Avec USB Power Delivery PPS, le Google Pixel 6 Pro prend environ 111 minutes pour charger complètement sa batterie de 5 000 mAh (environ 5 000 mAh, selon Google) presque vide. Ce chiffre, ainsi que toutes les données présentées dans cet article, ont été obtenus avec les paramètres de charge adaptative et de batterie adaptative de la série Pixel 6 désactivés. Tous les temps de charge notés ici sont basés sur nos chiffres moyens sur plusieurs tests.

Étant donné que la capacité de 4 080 mAh du Pixel 5 prend en charge une charge de 18 W et se remplit en 87 minutes environ, c’est assez décevant. De plus, 22 W n’est pas loin des capacités de charge de 5 000 mAh du Samsung Galaxy S21 Ultra, qui peuvent être remplies en un peu plus d’une heure avec le bon chargeur. Alors pourquoi cet énorme écart ?

Pour le savoir, nous devons examiner de plus près comment la puissance de charge change au cours d’un cycle. En règle générale, la charge rapide utilise plus d’énergie au début de la charge, pendant la phase de courant constant d’une batterie, avant de réduire la puissance de la cellule près de sa pleine capacité. Réduire la puissance plus tôt est utile pour contrôler les températures et réduire le stress de la batterie, mais se fait au détriment du temps de charge.

Le graphique ci-dessous suit la quantité d’énergie de charge utilisée par le Pixel 6 Pro en tant que mesure du temps et de la capacité de la batterie.

Comme mentionné, le Pixel 6 Pro atteint une puissance de 22 W, bien en deçà du potentiel de charge maximal offert par l’adaptateur lui-même (comme nous le verrons dans la section suivante). Cette consommation de puissance maximale est maintenue jusqu’à 50 % de charge, ce qui prend environ 31 minutes, pratiquement comme annoncé. Cependant, après cette période initiale de charge plus rapide, la puissance envoyée au téléphone tombe à 15 W à environ 62 % de la capacité de la batterie ou environ 40 minutes. Cela reste stable jusqu’à ce qu’il tombe à seulement 12 W de 75 % de capacité, ce qui prend environ 53 minutes à atteindre. À partir de là, la puissance reste stable jusqu’à ce que 85 % de charge soient obtenus à environ 63 minutes, après quoi la puissance chute progressivement jusqu’à 2,5 W au moment où la batterie est pleine.

Le chargement de ces derniers 15% de la batterie prend un temps exorbitant, nécessitant une heure supplémentaire pour terminer le remplissage. Curieusement, le téléphone revient en fait au protocole USB Power Delivery standard après avoir atteint environ 75 % de la capacité de la batterie. Il n’y a aucune raison claire à cela et pourrait être une gueule de bois de l’ancien algorithme de charge de Google, comme nous le verrons plus tard.

Après avoir atteint 50% de charge, la puissance passe de 22W à 15W puis bien en dessous.

En regardant un cycle de charge complet, le téléphone atteint 50 % assez rapidement, mais les 50 % suivants prennent trois fois plus de temps. En ce qui concerne la température, le téléphone n’a pas dépassé le pic de 35 ° C, ce qui est très bien, même s’il se tourne rapidement vers l’hiver au moment de la rédaction de cet article, la température extérieure a donc peut-être joué un petit rôle. Pourtant, il y a beaucoup de marge thermique dans les dernières étapes de charge, avec des températures de batterie oscillant à seulement 25 ° C. La seule autre raison pour laquelle Google le joue de manière si conservatrice est de ne pas solliciter une batterie à faible taux de C raisonnablement bon marché.

Test de charge ultra rapide Google Pixel 6 Pro vs Samsung Galaxy S21

Pour savoir si le comportement des Pixel 6 et 6 Pro est inhabituel, nous avons également testé la génération précédente de Google Pixel 5 et le Samsung Galaxy S21 Ultra en utilisant le même chargeur officiel Google de 30 W.

Le Galaxy S21 Ultra utilise également le protocole USB Power Delivery PPS pour négocier jusqu’à 25 W de puissance et abrite une batterie de 5 000 mAh, ce qui en fait une excellente référence pour le Pixel 6 Pro. Le Pixel 5 nous fournit également des données utiles, car il montre comment Google a chargé ses précédents téléphones à l’aide de la spécification USB Power Delivery 2.0.

Immédiatement, nous voyons le Galaxy S21 Ultra tirer plus de puissance que le Pixel 6 Pro du propre adaptateur de Google. Il tire 25W de la même prise et atteint même des pics de 28W avant de réduire sa puissance de charge à la barre des 50%. Même après cette marque, la consommation d’énergie tombe à 20 W encore rapide avant de chuter vers 6 W pour les 15 derniers % de la charge du téléphone. Le téléphone utilise également la norme USB PD PPS pour l’ensemble du cycle de charge. Le résultat net est une charge complète de 62 minutes beaucoup plus rapide, 49 minutes plus rapide que le Pixel 6 Pro pour la même capacité de batterie.

Le Galaxy S21 Ultra tire plus de puissance que le Pixel 6 Pro du propre adaptateur de Google, chargeant environ 49 minutes plus vite que le Pixel 6 Pro, malgré la même capacité de batterie.

Il y a cependant un compromis mineur ici. La température de la batterie du Galaxy S21 Ultra oscille autour de 35 °C pour la partie charge rapide et au-dessus de 30 °C pour le cycle de charge restant. Pourtant, c’est raisonnablement cool par rapport aux normes de charge rapide 60W+ que nous voyons sur le marché.

La comparaison du Google Pixel 6 Pro au Pixel 5 montre que la société utilise un algorithme de charge pratiquement identique pour les deux téléphones, avec juste une puissance légèrement supérieure utilisée par le nouveau modèle. Les combinés suivent une approche graduelle presque identique pour réduire la puissance à mesure que la batterie du téléphone se remplit. Bien qu’il soit nécessaire de descendre du gaz lorsqu’une batterie se remplit, l’approche de Google est clairement beaucoup plus conservatrice que celle de Samsung.

Avez-vous besoin d’acheter le chargeur 30W PPS de Google ?

L’avantage de l’USB PD PPS par rapport à la norme USB PD standard est qu’il permet un contrôle plus précis de la distribution du courant et de la tension lorsqu’il est combiné à une communication améliorée entre l’appareil et le chargeur. En d’autres termes, Google devrait être en mesure de charger le téléphone plus rapidement et plus efficacement avec le passage au PPS, en optimisant la puissance fournie en fonction de l’état de la batterie, de la température, etc.

Alors que Google a tiré parti de la norme pour une puissance légèrement plus élevée, il n’y a aucun signe que le PPS soit utilisé pour mieux optimiser la vitesse de charge du Pixel 6 Pro de manière plus dynamique que les Pixel précédents. Je ne comprends pas pourquoi Google passerait à une toute nouvelle norme de charge, rompant ainsi la compatibilité des accessoires, juste pour fournir 4 W de plus de puissance au Pixel 6.

Le nouveau chargeur 30 W de Google vous fait gagner seulement 10 minutes par rapport à l’ancien modèle 18 W. Vaut à peine l’argent.

En guise de test final, j’ai chargé le Google Pixel 6 Pro à l’aide de l’ancienne prise d’alimentation USB 18 W de Google, livrée avec les Pixels de la génération précédente. Juste pour voir s’il y a un avantage tangible. Les résultats sont quelque peu exaspérants.

25 % de charge50 % de charge75 % de charge100 % de chargeGoogle Pixel 6 Pro

USB PD PPS 30W

25 % de frais :

15 minutes

50 % de frais :

31 minutes

75 % de frais :

53 minutes

100 % de frais :

111 minutes

Google Pixel 6 Pro

USB PD 18W

25 % de frais :

19 minutes

50 % de frais :

40 minutes

75 % de frais :

64 minutes

100 % de frais :

121 minutes

Lorsque vous utilisez USB Power Delivery, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro se chargent à 18 W jusqu’à environ 60 % de la batterie lorsque la puissance tombe à 15 W, comme lors de la charge avec USB PD PPS. Le résultat est que le téléphone atteint 50% de charge en 40 minutes au lieu de 31 minutes, et une charge complète du Pixel 6 Pro prend 121 contre 111 minutes. Un gain de temps à peine révolutionnaire en passant d’une prise de 18W à 30W.

Bien qu’un chargeur PPS vous remette sur pied jusqu’à 50 % plus rapidement, cela ne vaut certainement pas la peine de dépenser 25 $ de plus sur l’adaptateur USB-C 30 W de Google juste pour recharger le téléphone 10 minutes plus rapidement. Bien qu’il s’agisse d’un très bon chargeur à part entière (comme on le voit avec les résultats du Galaxy S21 Ultra), toute prise d’alimentation USB 18 W restante d’un ancien combiné vous servira pratiquement aussi bien que le nouvel adaptateur de Google.

Chargement du Google Pixel 6 : pourquoi c’est important

Difficile de ne pas être déçu par les capacités de charge rapide des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Surtout compte tenu de la suggestion tacite de Google selon laquelle ses nouveaux téléphones se chargent plus rapidement que jamais grâce au nouvel adaptateur secteur 30W. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mensonge pur et simple, la littérature de Google est certainement fallacieuse sur les capacités des téléphones.

La ligne officielle soigneusement rédigée citée dans le paragraphe d’ouverture de cet article a, intentionnellement ou non, dupé les clients et la presse (y compris nous-mêmes) en leur faisant croire que la série Pixel 6 prend en charge une charge beaucoup plus puissante qu’elle ne le fait réellement. En réalité, les derniers produits phares de Google n’offrent que des améliorations marginales des vitesses de charge, économisant à peine quelques minutes par rapport à la mise en œuvre précédente de l’entreprise.

Les derniers produits phares de Google n’offrent que des améliorations marginales des vitesses de charge.

En fin de compte, Google n’a pas dépassé Apple et Samsung comme il a apparemment essayé de le laisser entendre. En fait, les Pixel 6 et 6 Pro se chargent plus lentement que leurs deux plus gros concurrents. Considérant que ces deux-là sont déjà à la traîne par rapport à la multitude de marques proposant des technologies de charge rapide beaucoup plus rapides et leaders sur le marché, Google se trouve dans une position moins que stellaire dans le panthéon des téléphones à charge rapide. Avec la série Pixel 6 offrant de nombreuses mises à niveau matérielles notables par rapport aux Pixel précédents, il est dommage que sa charge ne soit pas rattrapée.

Nous avons contacté Google avec nos conclusions, mais n’avons pas reçu de réponse au moment de la publication. Nous mettrons à jour l’article en conséquence si ou quand nous le ferons.