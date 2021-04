Pourquoi In Memoriam a-t-il snobé Adam Schlesinger? ⋆ 10z viral

Oscars, chaque fois que vous faites ce que vous faites, vous laissez les gens de côté. Nous parlons, bien sûr, du segment annuel In Memoriam.

Où était le nom du musicien Adam Schlesinger lors du segment de dimanche soir, demandent les fans sur les réseaux sociaux. Naya rivera? Où, pour l’amour de Dieu, était Jessica Walter?

«Ce soir, nous voulons célébrer les artistes qui nous ont donné la permission de rêver», a déclaré l’actrice Angela Bassett, qui a présenté le segment dimanche soir. «Les pionniers et innovateurs techniques qui ont élargi notre expérience de l’amour du cinéma. Laissez-nous dire, comme une communauté, merci. Vous resterez comme nous nous souvenons de vous dans nos cœurs, toujours.

En plus de mentionner les pertes d’Hollywood au cours de l’année écoulée, Bassett a reconnu les plus de 3 millions de personnes dans le monde qui sont mortes du COVID-19 au milieu de la pandémie, ainsi que celles qui sont tombées dans ce qu’elle a appelé «la violence de l’inégalité, de l’injustice, de la haine. , le racisme et la pauvreté. »

Le mémorial de 2021 s’est déroulé à un rythme de mitrailleuse, abattant 95 noms et visages en 2 minutes et 45 secondes au son de «As» de Stevie Wonder. Si le défunt avait une place sérieuse dans l’histoire du cinéma, il en a eu une seconde à l’écran – peut-être deux. Le nombre de visages vus ne représentait qu’un quart des 380 vétérans de l’industrie cinématographique figurant sur la liste complète de l’académie de ceux qui sont passés depuis les Oscars 2020.

En ce qui concerne les personnes disparues, les noms sont généralement ignorés si les acteurs travaillaient principalement à la télévision plutôt qu’au cinéma. Après tout, c’est le grand soir des films – nous le regardons simplement sur nos téléviseurs. C’était le cas de Rivera, dont le travail cinématographique était accessoire. La star de «Glee», qui s’est noyée l’été dernier, n’a même pas fait la liste étendue sur le site Web des Oscars, qui inclut Walter.

Et installer 380 personnes dans un espace qui n’en contient que 95 est une tâche assez impossible.

Mais cela n’excuse pas vraiment l’absence de “That Thing You Do!” l’auteur-compositeur Schlesinger de la vidéo. Oui, il était un véritable nominé aux Oscars pour la chanson originale de la chanson titre du film de 1996. (Andrew Lloyd Webber et Tim Rice ont fini par gagner pour «You Must Love Me» de «Evita».)

Schlesinger, décédé l’année dernière des complications du COVID-19, est nommé sur la page Web In Memoriam de l’académie du cinéma, mais sans photo.

Adam Schlesinger a été nominé pour un Oscar pour avoir écrit “That Thing You Do!” en 1997. Je ne sais pas pourquoi il n’était pas dans le segment officiel In Memoriam ce soir (surtout parce qu’il a écrit l’une des plus grandes chansons de films de tous les temps) alors je lui rend hommage ici. #AdamSchlesinger – Rachel Bloom (@Racheldoesstuff) 26 avril 2021

«Adam Schlesinger a été nominé pour un Oscar pour avoir écrit” That Thing You Do! ” en 1997 », a tweeté l’actrice Rachel Bloom, qui a travaillé avec Schlesinger dans l’émission télévisée« Crazy Ex-Girlfriend ». «Je ne sais pas pourquoi il n’était pas dans le segment officiel In Memoriam ce soir (surtout parce qu’il a écrit l’une des plus grandes chansons de films de tous les temps), alors je lui rend hommage ici.

Beaucoup d’autres ont été exclus de la vidéo mais apparaissent en ligne, parmi lesquels le scénariste-réalisateur de «Re-Animator» Stuart Gordon, l’acteur de «Chariots of Fire» Ben Cross, l’actrice de «Micki + Maude» Ann Reinking et «The Day of the Jackal» l’acteur Michael Lonsdale. Et l’acteur Orson Bean a eu le malheur de mourir deux jours avant les Oscars 2020, mais il a fait la liste 2021.

Hélas, pas la vidéo.

