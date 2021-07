Pourquoi « Insecure », Issa Rae n’est-il pas nominé ? 10z viral

in

“Insecure”, la comédie de HBO avec Issa Rae, a été nominée pour les Primetime Emmys 11 fois depuis 2018 et a remporté une fois. Alors pourquoi le favori des fans n’a-t-il pas de nominations en 2021 ?

La réponse: l’émission n’a pas été diffusée pendant la période d’éligibilité aux Emmys 2021, qui s’est déroulée du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. La saison 4 de “Insecure” a frappé HBO le 12 avril de l’année dernière, la rendant éligible pour 2020 Primetime Emmy Awards mais pas pour cette année.

L’émission, qui a obtenu huit nominations l’année dernière, a remporté un trophée, son premier et le seul à ce jour, pour le montage à une seule caméra d’une série comique lors de la remise des 72e prix le 20 septembre.

Les membres de la distribution et de l’équipe de “Insecure” ont regardé la cérémonie ensemble depuis le stade SoFi, situé à Inglewood, où Rae a grandi.

La cinquième saison de “Insecure”, qui vient de terminer le tournage avec le vétéran de “A Black Lady Sketch Show”, Rae, ne sera pas lancée avant cet automne. La bonne nouvelle? Il sera éligible l’année prochaine.

HBO a annoncé en janvier que la cinquième saison à venir de la série serait la dernière. Et en juin, l’acteur-scénariste-producteur Rae a été invité à rejoindre l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Dimanche, alors qu’elle terminait le tournage, Rae, quatre fois nominée aux Emmy Awards, a pris un moment pour réfléchir.

“Aujourd’hui est mon dernier jour de tournage #InsecureHBO”, a-t-elle tweeté, y compris une poignée de photos. “J’ai dit au revoir à certaines de mes personnes préférées sur Terre, à l’écran et hors écran, la semaine dernière. Jamais imaginé toutes les portes que cela ouvrirait. Éternellement reconnaissant à ceux qui nous ont ouvert la voie pour nous faire.

Issa Rae, créateur et star de la série comique HBO “Insecure”, traverse Inglewood et d’autres régions du sud de Los Angeles présentées dans l’émission. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

