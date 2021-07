Pourquoi investir dans Axie Infinity (AXS) en juillet ?

Le 14 juillet, le jeton Axie Infinity AXS / USD a augmenté le volume des transactions de plus de 35% en l’espace de 24 heures au cours desquelles le prix d’Axie a gagné 8%. En fait, Axie a atteint un nouveau record historique de 22 $ et ne montre aucun signe d’arrêt, il n’est donc pas trop tard pour acheter Axie Infinity en juillet.

La croissance d’Axie Infinity

Axie Infinity compte plus de 250 000 joueurs actifs, où l’Axie le plus cher jamais vendu était de 300 ETH, et où plus de 90 000 ETH ont été échangés sur son marché intérieur.

L’aspect le plus fascinant de tout cela est le fait que, alors que presque tous les autres marchés de devises numériques sont actuellement en baisse, ce jeton atteint de nouveaux sommets.

En fait, l’ensemble de la plate-forme a connu une demande massive au cours des derniers jours, et d’autres jetons de la section des jeux de la technologie blockchain ont subi une pression d’achat.

Pour jouer à Axie Infinity, vous devrez acheter trois Axie NFT sur le marché en jeu.

Cependant, cela est devenu une tâche difficile car ils ont considérablement augmenté en valeur.

Axie Infinity Shards ou AXS est le jeton de gouvernance unique de l’écosystème.

Il est utilisé pour participer aux votes clés sur la gouvernance et donne une voix aux gros titres en ce qui concerne la manière dont les fonds sont réellement dépensés au sein du Trésor communautaire Axie.

Faut-il investir dans Axie Infinity (AXS) ?

Le 14 juillet, AXS était à 22 $.

Cela a marqué l’un de ses nouveaux sommets historiques en ce qui concerne la valeur, et il n’a montré aucun signe d’arrêt.

Cependant, ce n’est peut-être pas le seul indicateur dont nous devons tenir compte.

Le 1er juillet, il avait sa valeur la plus basse du mois à 5 $ et a connu un autre sommet le 7 juillet où il a bondi à 16 $. Plus tard, il est tombé à 11 $ le 9 juillet, pour remonter à 19 $ le 10 juillet.

Cela montre à quel point cette pièce est volatile, et nous pouvons voir une tendance où même si sa valeur a baissé, elle s’est accélérée.

De plus, les données d’IntoTheBlock nous montrent qu’AXS a effectué 41,62 millions de dollars de transactions sur 100 000 au cours des 7 derniers jours.

Cependant, comme il s’agit d’un jeu et que les joueurs devront acheter trois jetons NFT pour jouer, la communauté est également un aspect important que nous devons analyser.

Les données nous montrent qu’il a augmenté de 27% en ce qui concerne les nouveaux membres des télégrammes au cours des 7 derniers jours.

Cette croissance des utilisateurs montre une croissance de la demande. Plus il y a de joueurs, plus il faudra acheter de NFT, donc la demande d’AXS augmente, tout comme la valeur.

Cela étant, obtenir AXS à 22 $ est un investissement rentable, car nous pouvons voir le jeton passer à 28 $ fin juillet s’il maintient ce rythme.

