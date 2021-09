Pourquoi investir dans des fonds communs de placement internationaux et comment choisir un fonds

in

L’un des avantages de choisir des fonds communs de placement (MF) plutôt que des actions directes est la diversification intégrée du portefeuille de MF. Pour se diversifier en actions directes, il faut investir beaucoup pour acheter ne serait-ce qu’une seule action de différentes sociétés.

Les portefeuilles diversifiés de fonds d’actions disponibles auprès des sociétés de gestion d’actifs (AMC) en Inde, cependant, se composent uniquement d’actions de sociétés indiennes. Ainsi, pour une diversification supplémentaire, les investisseurs peuvent également envisager d’acheter les actions de sociétés situées en dehors de l’Inde.

Pourquoi les FM internationales

Il existe de nombreuses raisons d’investir dans des systèmes de MF internationaux. Certains d’entre eux sont –

Une plus grande diversification

Étant donné que la composition du portefeuille des FCP actions nationales se limite aux actions des sociétés indiennes uniquement, investir dans des sociétés étrangères par le biais de FCP internationaux assurera une diversification supplémentaire.

De plus, avec peu ou pas d’influence des problèmes nationaux tels que les activités économiques, les fluctuations des marchés nationaux, etc. sur les actions étrangères, un fonds monétaire international apporterait plus de stabilité au portefeuille d’un investisseur.

Lutter contre la dévaluation de la roupie

Comme les sociétés étrangères négocient dans les devises étrangères des pays respectifs, les bénéfices de ces sociétés ne sont pas affectés par l’évaluation en roupie indienne.

Ainsi, en cas de dévaluation de la monnaie indienne, les rendements générés par les sociétés étrangères augmenteraient lorsqu’ils seraient convertis en INR et vice versa.

Vous voulez construire un portefeuille mondial ? Voici comment investir dans des actions étrangères

Comment choisir un fonds

Comme l’objectif d’avoir un fonds international dans le portefeuille est d’obtenir une plus grande diversification géographique, un investisseur doit vérifier soigneusement les portefeuilles pour choisir un fonds.

Non spécifique au pays

Un fonds international doit être véritablement international et ne doit pas avoir des sociétés d’un seul pays dans son portefeuille. Sinon, cela va à l’encontre de l’objectif fondamental de la diversification géographique.

Non Sectoriel ou Thématique

Les investisseurs doivent s’assurer que le fonds international qu’ils choisissent est un fonds bien diversifié et n’investit pas dans des sociétés d’un secteur spécifique ou sur la base d’un thème spécifique.

Lorsqu’ils investissent, les investisseurs doivent savoir que les fonds internationaux sont imposés comme des fonds de dette, car seules les actions nationales bénéficient de l’imposition des actions.

