Pourquoi investir dans des obligations souveraines en or ?

Nous, les Indiens, avons traditionnellement investi dans l’or. Les planificateurs financiers conseillent également d’investir une partie de votre fonds d’investissement dans l’or pour une bonne diversification de votre portefeuille. Ces derniers temps, les Indiens ont investi dans des obligations souveraines en or (SGB) au lieu de l’or physique en raison de leurs caractéristiques attrayantes.

Discutons des caractéristiques de base de SGB et pourquoi il faut investir dans ces obligations.

Qui peut investir dans les obligations souveraines en or

Toute personne physique, HUF, une fiducie (qu’elle soit caritative ou non) et toute université résidant conformément à la loi sur la gestion des changes peuvent investir dans SGB. On peut aussi investir pour le compte d’un mineur en tant que tuteur. Il faut avoir un PAN pour investir dans les obligations. Un NRI lui-même ne peut pas investir dans SGB mais peut détenir les obligations reçues en tant que prête-nom d’un investisseur résident jusqu’à l’échéance. Ces obligations peuvent être souscrites par l’intermédiaire de banques, de sociétés par actions, de bureaux de poste et de bourses reconnues.

La demande de SGB doit être faite pour un minimum de 1 gramme et en multiple de 1 gramme sous réserve de la limite maximale autorisée applicable pour la catégorie de l’investisseur. Un particulier et un HUF sont autorisés à investir jusqu’à 4 kg dans SGB au cours de chaque exercice. Les autres entités éligibles peuvent investir jusqu’à 20 RG par an. Ces limites incluent les investissements réalisés soit par souscription initiale, soit par achats effectués en bourse. Les SGB peuvent être détenus individuellement ou conjointement, mais la limite autorisée sera calculée en référence au premier titulaire uniquement. Les investisseurs peuvent en nommer n’importe lequel au titre des obligations souscrites ou achetées.

Durée et remboursement anticipé des SGB

Les SGB ont une durée de 8 ans, mais le régime permet aux investisseurs d’exercer une option pour opter pour un remboursement anticipé à tout moment après l’achèvement de 5 ans aux dates de paiement des intérêts. Vous pouvez avoir ces obligations sous forme physique ou sous forme demat. Vous pouvez convertir votre exploitation en physique à partir de demat à tout moment plus tard ou vice versa. Même pendant la période de blocage initiale de 5 ans, l’investisseur est libre de vendre ces obligations en bourse au cas où il aurait besoin d’argent ou verrait une appréciation du prix.

Prix ​​d’émission et prix de rachat

Les SGB sont libellés en un prix nominal pour chaque gramme qui est arrivé sur la base du prix moyen de l’or de pureté 0,999, tel que publié par l’Indian Bullion and Jewellers Association Limited (IBJA), pour les trois derniers jours de la semaine précédant la semaine d’émission. Pour l’émission qui a ouvert le 12 juillet 2021 et se clôture le 16 juillet 2021, le prix d’émission est fixé à Rs 4 807/- par gramme. Il y a plus de problèmes chaque mois comme annoncé jusqu’en septembre 2021. Les investisseurs qui postulent en ligne et paient en mode numérique bénéficient d’une remise de Rs. 50/- par gramme. Le prix de remboursement de ces obligations sera également calculé de la même manière que le prix d’émission. Aucune livraison physique d’or n’est effectuée au moment du rachat. Les investisseurs de SGGB reçoivent un intérêt annuel de 2,50 % sur le prix d’émission des obligations, qui est payé semestriellement.

Imposition des intérêts et des plus-values ​​sur SGB

Les intérêts sur SGB sont entièrement imposables entre les mains des investisseurs mais les bénéfices réalisés lors du rachat sont entièrement exonérés de l’impôt sur les plus-values. Veuillez noter que l’exonération des plus-values ​​n’est disponible que pour les obligations rachetées auprès de RBI et non sur les bénéfices réalisés lors de la vente en bourse. Concernant les SGB cédées en bourse, vous pouvez bénéficier de l’indexation pour le calcul des plus-values ​​à long terme si vous les détenez depuis plus de 36 mois. Alternativement, vous pouvez exercer l’option de payer un impôt de 10 % sur les gains non indexés sur la vente de SGB par l’intermédiaire de votre courtier en valeurs mobilières pour les investissements détenus pendant plus de 36 mois. Les bénéfices sur les obligations vendues en bourse avant 36 mois sont considérés comme à court terme et imposés au taux de la dalle qui vous est applicable.

Faut-il investir dans SGB ?

Étant donné que l’or agit comme une couverture contre l’inflation et offre également des liquidités en période d’instabilité politique et économique, on devrait avoir une partie de son portefeuille en or. En Inde, l’or est offert à toutes les occasions sociales imaginables, spécialement au moment du mariage des fils et des filles. Ainsi, il faut continuer à investir dans l’or afin de pouvoir accumuler suffisamment d’or facilement disponible au moment du mariage dans la famille. Étant donné que l’investissement en or via SGB vous rapporte des intérêts ainsi que les plus-values ​​au rachat sont libres d’impôt, vous devez investir dans ces obligations pour vous prémunir contre toute inflation et pour diversifier votre portefeuille.

