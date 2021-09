Pourquoi investir dans le marché boursier américain depuis l’Inde ?

Les événements mondiaux tels que l’inflation, les taux d’intérêt, les politiques de réserve de la Fed, etc. doivent être pris en compte lors de l’investissement à l’étranger.

Les investisseurs boursiers en Inde, dans une large mesure, ont leurs fonds exposés à une seule économie. Chaque économie mondiale a ses propres faiblesses et forces et il existe certains risques inhérents aux économies. De plus, toutes les économies n’ont pas tendance à croître ou à montrer des signes de fragilité en même temps. Pendant que le jury est encore dehors, que le marché boursier reflète ou non la vraie image de l’économie, avoir une tarte dans l’économie non domestique est un pas vers la diversification. Avec des fonds diversifiés dans toutes les zones géographiques, la probabilité de rendements ajustés en fonction du risque reste élevée en cas d’incident financier dans une économie donnée.

Et, l’économie américaine présente une opportunité appropriée pour les investisseurs indiens de laisser leur portefeuille domestique obtenir une saveur étrangère de certains des plus grands noms du monde des affaires. Si vous investissez et détenez des actions indiennes de premier plan telles que CDSL, IEX, Reliance, Bajaj Finserv, TCS, HDFC Bank, entre autres, il y a toujours une raison suffisante pour acheter les blue chips américains tels que Google, Amazon, Apple, Tesla et autres. « Les principes fondamentaux pour l’achat d’actions restent les mêmes à l’échelle mondiale. L’avantage supplémentaire offert par les actions cotées aux États-Unis est que les sociétés s’adressent à un marché beaucoup plus vaste à l’échelle mondiale que la plupart des sociétés indiennes », déclare Ashish Ranawade, responsable des produits, Emkay Wealth Management.

Des opportunités uniques sur le marché boursier américain

Le marché boursier américain est le terrain fertile pour certaines des plus grandes entreprises du monde. Les entreprises qui mènent les progrès technologiques et innovent constamment avec des idées et des opérations abritent le marché boursier américain. Comme l’histoire l’a montré, les actionnaires mondiaux ont été convenablement récompensés au fil du temps en investissant dans certains de ces géants mondiaux. « Beaucoup de ces entreprises sont technologiquement avancées et opèrent même dans des domaines émergents tels que l’espace, l’intelligence artificielle, les sciences des matériaux, les sciences de l’environnement, la génétique, les produits pharmaceutiques avancés, etc. », ajoute Ranawade.

Forts d’une économie de 20 000 milliards de dollars, les États-Unis restent la plus grande économie du monde et avec les indices NYSE, Dow Jones, Nasdaq et Russell, certaines des plus grandes entreprises mondiales de Chine, du Japon et d’autres pays développés sont cotées en bourse.

Facteurs à surveiller lors d’un investissement à l’étranger

Comme on le voit actuellement, la liquidité mondiale infusée par la Fed américaine après mars 2020, les indices boursiers ont conquis de nouveaux sommets et se négocient à des niveaux presque jamais atteints. En raison de sa force, l’économie américaine devrait bientôt revenir à ses niveaux d’avant Covid, même si certains indicateurs économiques clés seront surveillés de près à court terme. « Des événements mondiaux tels que l’inflation, les taux d’intérêt, les politiques de réserve de la Fed, etc. doivent être pris en compte lors de l’investissement à l’étranger. Les taux de croissance dans diverses zones géographiques doivent être suivis. Les mouvements de devises affectent ces entreprises et également l’investisseur qui investit dans ces entreprises », explique Ranawade.

Pour un nombre croissant d’investisseurs indiens, les États-Unis deviennent rapidement le premier choix pour l’investissement mondial. Des actions individuelles aux ETF, le marché boursier américain offre diverses opportunités pour tous les traders, des débutants à un investisseur à long terme.

