Pourquoi investir n’est pas un choix mais une contrainte pour une vie confortable après la retraite

Image représentative

Le monde d’aujourd’hui est plein de distractions matérialistes. Un monde plein de produits, d’artefacts et de services qui réclament constamment votre attention. Le plus souvent, ces articles satisfont vos besoins émotionnels et physiques. Et il y a aussi vos besoins de base comme la nourriture, les vêtements et le logement sur lesquels vous devez vous concentrer pour vivre confortablement. Tout cela nécessite un flux constant d’argent sans lequel il faudrait vivre une vie pleine de compromis.

Bien que nous soyons jeunes et prêts à travailler dur, on peut assurer cet approvisionnement constant d’argent, mais que se passe-t-il lorsque nous vieillissons et que les énergies physiques commencent à décliner ?

Pourquoi investir ?

Le besoin constant de M. d’argent afin de répondre à tous nos besoins et à la plupart des désirs ne peut être satisfait que lorsque nous planifions notre avenir. La plupart de la génération actuelle est fière de vivre à crédit. Alors que cette disponibilité facile de l’argent vous procure le confort matériel que vous recherchez, on n’emprunte qu’à l’avenir qui doit ensuite être remboursé avec du temps et des efforts et pas seulement de l’argent. Il est donc important de planifier vos finances pour répondre à vos besoins futurs.

Investir est un art par lequel vous mettez de côté un pourcentage de vos revenus de manière régulière et investissez dans un instrument capable de battre l’inflation et qui permet également de conserver votre corpus en épargne. L’inflation est un aspect important que la plupart d’entre nous oublient de considérer lors de la planification de notre avenir. L’argent continue de perdre de la valeur à mesure que les choses et les services deviennent chers d’année en année, il devient donc impératif que votre argent augmente à un rythme plus rapide que les niveaux d’inflation qui prévalent actuellement.

Où investir ?

Après avoir planifié ses objectifs futurs, la question la plus pertinente qui vient à l’esprit est où investir ? Il existe des tonnes d’instruments d’investissement qui semblent attrayants et tout aussi déroutants. Alors, lequel est fait pour moi ? Simplifions un peu dans la section ci-dessous :

M. X gagne Rs 1 lakh par mois (net d’impôts) et doit payer un IME logement de 30 000 et un prêt auto de 10 000. Cela lui laisse une économie de Rs 60 000 dont Rs 40 000 vont aux frais de subsistance de sa famille. Net, il se retrouve avec Rs 20 000 à la fin du mois.

Maintenant, il a quelques options qu’il peut envisager pour investir ses Rs 20 000.

A) Instruments à revenu fixe

une. Dépôts fixes bancaires

b. Systèmes postaux/PF/PPF

c. CD/MNT – Débentures convertibles et non convertibles

ré. Titres d’État

e. Obligations d’entreprise / Fonds obligataires

Ces instruments sont destinés à un investisseur plus averse au risque qui est satisfait d’un ROI décent et ne veut pas prendre trop de risques avec son argent. Parmi les instruments ci-dessus, les PPF/PF et les titres d’État sont les plus sûrs car ils sont adossés à une garantie du gouvernement.

B) Instruments liés à des actions

une. Actions

b. Fonds communs de placement en actions

La plupart des investisseurs de notre pays considèrent les actions comme risquées et ont tendance à rester à l’écart alors qu’il existe des preuves claires qui montrent que les investissements en actions sur une longue période dépassent de loin les rendements d’un instrument à revenu fixe. L’aspect important lors d’un investissement en actions est que l’on doit investir sur une durée plus longue (par exemple, 5 à 7 ans) pour profiter des rendements réels de l’investissement en actions. Il faut éviter d’investir dans les actions si l’horizon temporel est court, car les marchés boursiers ont tendance à être volatils et il peut y avoir des périodes d’accalmie et le retour sur investissement peut être beaucoup plus faible, voire négatif parfois.

Pour résumer, il est important que l’on commence à investir plus tôt pour avoir le temps que le corpus s’agrandisse. Si l’âge joue en votre faveur, l’investissement en actions devrait être un choix évident, car vous pouvez générer des rendements beaucoup plus élevés qu’un investissement à revenu fixe.

Il est important de définir des objectifs de vie et d’investir en conséquence. Ces objectifs pourraient être l’éducation de votre enfant, son mariage ou la construction d’un toit au-dessus de votre tête. Les objectifs à plus long terme peuvent facilement être atteints grâce à un investissement en actions. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif, on peut déplacer ses investissements vers un instrument à revenu fixe plus sécurisé afin de protéger les gains réalisés sur les investissements en actions.

Investir n’est pas un choix, c’est une contrainte si l’on veut une vie de retraité confortable. Une vie où vous n’avez pas à faire de compromis mais où vous vivez heureux pour toujours.

(Par Neelam Rani et Nishant Kumar. Neelam Rani est professeur agrégé à l’IIM, Shillong et Nishant Kumar est un analyste indépendant des marchés financiers)

