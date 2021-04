Pourquoi Invincible d’Amazon Prime est le spectacle de super-héros parfait pour les enfants des années 90

La distribution vocale regorge de noms familiers

Il ne faut pas longtemps à regarder Invincible avant de reconnaître la voix de certains acteurs très célèbres. En ce qui concerne le talent vocal, Invincible regorge d’acteurs tels que JK Simmons, Steven Yeun, Jason Mantzoukas et Gillian Jacobs, pour n’en nommer que quelques-uns. Yeun n’est pas non plus le seul ancien de The Walking Dead à faire le tour, car Lauren Cohan, Sonequa Martin-Green, Lennie James, Ross Marquand, Chad Coleman et Michael Cudlitz sont également en vedette.

Bien que j’admette que j’ai été légèrement déçu qu’Invincible n’ait pas choisi de lancer la série avec une tonne d’acteurs de voix classiques de DC tels que Kevin Conroy, Michael Rosenbaum et Tara Strong, il y a quelques surprises dans le jeu de stars. voix exprimée. En fait, il ne faudra pas longtemps aux téléspectateurs pour entendre le camée Mark Hamill dans le premier épisode, même s’il ne joue pas un clown.