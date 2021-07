Pourquoi Invincible est beaucoup plus facile à faire que The Walking Dead

Deux des émissions les plus populaires à la télévision – The Walking Dead et Invincible – sont basées sur une série de bandes dessinées bien-aimée co-créée par Robert Kirkman. Ces deux émissions ne pourraient pas être plus différentes, cependant. L’un est une aventure de super-héros animée et sanglante, l’autre un spectacle d’apocalypse zombie terrible et graveleux. Selon Kirman lui-même au Comic-Con, cependant, il y a une autre différence majeure entre eux – l’un est beaucoup plus facile à faire.

S’exprimant lors de son panel de projecteurs lors de la convention virtuelle, le co-créateur a admis que déterminer ce qui va se passer sur Invincible est une route beaucoup plus facile à parcourir que de tracer The Walking Dead pour une raison spécifique. “Je pense qu’il y a une feuille de route plus solide pour Invincible, parce que cette série est terminée, que celle que nous avions pour [The] Walking Dead”, a-t-il déclaré.

Alors que la série animée Invincible a fait ses débuts sur Amazon Prime Video plus tôt cette année, Kirkman et le reste de l’équipe de la bande dessinée ont terminé cette série en 2018. D’autre part, The Walking Dead a été créé pour la première fois sur AMC en 2010. À ce stade, les bandes dessinées faisaient partie de l’arc de l’histoire “Life Among Them”, c’est-à-dire lorsque Rick Grimes et sa compagnie découvrent pour la première fois la zone de sécurité d’Alexandria. La bande dessinée s’est ensuite poursuivie jusqu’à fin 2019.

Avoir l’intégralité des bandes dessinées Invincible avec lesquelles travailler permet à Kirkman et à l’équipe derrière l’adaptation amazonienne de la série de déterminer leurs plans bien à l’avance.

“Tu peux faire des choses où tu vas, ‘D’accord, tu connais cette chose dans Invincible [issue] 132 tombera probablement comme la saison 6 ou 7, nous devons donc nous assurer que nous faisons ceci et cela pour nous assurer que cela se produise », a-t-il expliqué. « Maintenant que la série semble avoir beaucoup de succès, nous faisons en fait ces plans et mettre ces choses en place pour essayer de faire l’intégralité de la bande dessinée d’une manière cool. »

Savoir où va l’histoire laisse également la porte ouverte à des améliorations, a taquiné Kirkman. “Il y a beaucoup de choses en cours de route que je veux vraiment améliorer et changer de la même manière que le grand combat avec les Gardiens [in the first episode] était », a-t-il dit. Je pense [it was] bien amélioré que ce qui se passe dans les bandes dessinées.”

The Walking Dead se prépare à lancer sa dernière saison le 22 août. Kirkman a également fait le point sur les prochains films de Walking Dead, bien que la date de sortie reste un mystère. Invincible a été renouvelé pour une autre saison sur Amazon Prime Video, mais la date de première de la saison 2 n’a pas été annoncée.