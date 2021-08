Pourquoi Jack Dorsey’s Square a payé 29 milliards de dollars pour Afterpay ⋆ Crypto new media

Jack Dorsey. Source : une capture d’écran vidéo

Lien Duong, maître de conférences en École de comptabilité de la comptabilité, Economie et Finance, Université Curtin, Sonny Pham, maître de conférences en informatique, Curtin University.

___

Les 39 milliards AUD (29 milliards USD) que Square, la société de paiement numérique du fondateur de Twitter Jack Dorsey, paie pour acquérir la société de paiement australienne Afterpay est la plus grande opération de rachat de l’histoire de l’entreprise australienne.

Il dépasse les 32 milliards de dollars australiens que le géant européen de l’immobilier commercial Unibail-Rodamco avait accepté de payer pour Westfield Corporation de Frank Lowy en 2017.

L’accord marque un parcours extraordinairement réussi pour Afterpay, une société fondée en 2014 et cotée à la Bourse australienne en mai 2016 à 1 $ l’action.

A la clôture de la semaine dernière, avant l’annonce de cette opération, le cours de son action était de 96,66 AUD, ce qui lui donne une capitalisation boursière d’environ 27,5 milliards AUD.

Square, qui avait à la fin de la semaine dernière une capitalisation boursière d’environ 123 milliards de dollars, pourrait payer 1% de son offre de rachat en espèces, mais le reste sera en actions, donnant aux actionnaires d’Afterpay 0,375 action de Square pour chaque action ordinaire d’Afterpay.

L’échange d’actions signifie que le prix implicite que Square paie pour l’action Afterpay est d’environ 126,21 AUD, soit une prime d’environ 30,6% par rapport à son cours de clôture de vendredi dernier.

Pourquoi si précieux ?

Cela est lié à la rentabilité du marché « Buy Now Pay Later » (BNPL), sur lequel Afterpay a été un pionnier. Le marché est devenu encore plus rentable en raison de la pandémie de COVID-19, qui a accéléré l’utilisation des paiements en ligne et sans numéraire tout en laissant de plus en plus de personnes à court d’argent.

Comment fonctionne Afterpay

Les sociétés BNPL sont ainsi appelées car elles fonctionnent différemment des sociétés de crédit traditionnelles. La raison pour laquelle ils sont apparus pour la première fois en Australie peut être attribuée à la fois à « l’inventivité des secteurs australiens de la vente au détail et de la finance » ainsi qu’à une bizarrerie des lois australiennes sur la réglementation du crédit.

En vertu de la National Consumer Credit Protection Act de l’Australie, le crédit est défini (conformément à la définition du dictionnaire) comme une méthode de paiement de biens, le fournisseur de crédit réalisant son profit en facturant des intérêts.

Afterpay ne facture pas d’intérêts aux consommateurs. La majorité de ses revenus proviennent plutôt des frais des commerçants, facturant une commission de 4% à 6% sur la valeur de la transaction plus 30 cents pour chaque achat. Le reste de ses revenus provient de la facturation de frais de retard lorsque les clients ne remboursent pas à temps.

Le plan de remboursement standard d’Afterpay est de quatre versements égaux tous les quinze jours sur deux mois. Un paiement manqué entraîne une pénalité initiale de 10 $. Si vous avez encore un solde impayé après une semaine, 7 $ supplémentaires vous seront facturés.

Afterpay a rendu très facile d’acheter maintenant, de payer plus tard. Il facture aux commerçants une commission sur la transaction ainsi que des frais de retard si les clients manquent leurs paiements prévus.

Sam Bianchini/Shutterstock

On pourrait soutenir que ces frais de retard sont l’équivalent de facturer des intérêts – et un paiement d’intérêts élevé à cela. Des frais de retard de 10 $ sur une dette de 150 $ se traduisent par des frais d’intérêt effectif de 6,67 % par quinzaine.

Mais parce qu’elles ne facturent pas explicitement d’intérêts, Afterpay et les autres sociétés de BNPL ne sont pas couvertes par les lois sur le crédit.

Cela a suscité des inquiétudes quant aux profits que les prestataires de BNPL profitent aux dépens des consommateurs les plus vulnérables financièrement. En 2018, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a appelé à une réforme pour combler le vide juridique. Il voulait que les fournisseurs de BNPL opèrent selon les mêmes règles que les fournisseurs de crédit – y compris les mêmes obligations de prêt responsable pour effectuer une vérification de crédit et vérifier que les clients pouvaient se permettre d’assumer la dette.

Cependant, cela ne s’est pas produit. Une enquête du Sénat a décidé l’année dernière qu’aucune réglementation n’était nécessaire, approuvant plutôt l’autoréglementation. Afterpay et ses rivaux ont signé un code de conduite volontaire plus tôt cette année.





Lire la suite:

Quelle est la différence entre crédit et dette ? Comment Afterpay et d’autres fournisseurs « BNPL » contournent les lois sur les consommateurs



Bénéfices en plein essor

Malgré ces préoccupations, la facilité de la technologie d’Afterpay en fait un moyen très pratique d’acheter des choses. Son logo devient omniprésent. Au cours de l’année jusqu’au 30 juin, le nombre de commerçants l’offrant comme option de paiement a augmenté de 77% à 98 200, et le nombre de clients de 63% à 16 millions.

Au cours des six premiers mois de 2021, le bénéfice brut d’Afterpay était de 284 millions de dollars, soit environ 150 % de plus que le bénéfice de 113 millions de dollars enregistré au cours des six mois précédant la pandémie de COVID-19 (juillet-décembre 2019).

Le marché BNPL s’avérant si lucratif, les sociétés émettrices de cartes de crédit, les banques et les entreprises technologiques cherchent à se renforcer. Visa a annoncé ses plans BNPL en juillet 2019, et elle ne fait que déployer sa technologie auprès des commerçants. Commonwealth Bank of Australia est également en train de mettre en place son offre « StepPay ». Paypal a lancé son service « Pay in 4 » le mois dernier. Apple a également annoncé le mois dernier ses propres plans.





Lire la suite:

Comment savoir si votre habitude d’achat en ligne est un problème – et que faire si c’est le cas



Square, co-fondé par Dorsey et Jim McKelvey en 2009, a choisi la voie la plus simple en rachetant le pionnier du marché.

Le conseil d’administration d’Afterpay a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’accepter l’offre. Les actionnaires d’Afterpay et de Square doivent encore approuver l’accord. Il en va de même pour le trésorier Josh Frydenberg, en vertu des lois australiennes sur les investissements étrangers.

Mais tout cela risque d’être une formalité. C’est une offre trop belle pour être refusée.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

____

Apprendre encore plus:

– Dorsey’s Square conclut un accord Afterpay de 29 milliards de dollars, taquine le rôle de Bitcoin

– Bluesky de Twitter trouve un nouveau leader, Square construisant l’équipe du portefeuille Bitcoin