Lorsqu’il a parlé à Jack Dylan Grazer de la fin et s’il aimerait voir les personnages revenir s’il y avait une suite, l’acteur a aimé l’idée et a déclaré qu’il pensait que ce serait “cool si nous nous remettions ensemble et tombions amoureux”, ” avant d’ajouter une référence de pêche effrontée de Call Me By Your Name en référence à notre conversation précédente. En parlant des similitudes visuelles avec le lauréat du prix de Luca et Guadagnino, il a dit ceci :