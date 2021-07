Pourquoi Jade Cline pense qu’elle “serait morte” au milieu d’un drame chirurgical

La réunion de Teen Mom 2 a débuté mardi soir. La série MTV a ramené les cinq mamans – Kailyn Lowry, Leah Messer, Briana DeJesus, Jade Cline et Ashley Jones – pour discuter de certains des plus grands moments de la saison. Pour Cline, son plus grand scénario de la saison tournait autour de sa procédure de chirurgie plastique BBL (Brazilian Butt Lift). Naturellement, elle a discuté de l’épreuve lors de la réunion et a partagé exactement ce qu’elle ressentait à propos de la façon dont tout s’était déroulé.

Comme les téléspectateurs de Teen Mom 2 s’en souviendront, Cline s’est rendu à Miami, en Floride, pour effectuer la procédure. Son petit ami Sean, ses parents et sa fille Kloie sont également venus avec elle. Comme DeJesus vit en Floride, elle a pu se rendre à Miami pour apporter son soutien à son amie et co-vedette. Cependant, la période de récupération post-opératoire de Cline ne s’est pas déroulée comme prévu. Sa mère et son beau-père sont sortis chercher les analgésiques de Cline. Mais, après que des heures se soient écoulées sans aucun signe d’eux, DeJesus, qui est allé voir Cline, et Sean ont appelé une ambulance. Alors que sa mère est finalement arrivée avec le médicament, la période de convalescence de Cline ne s’est pas améliorée. Elle a expliqué qu’il y avait une tonne de tension entre Sean et ses parents. À un moment donné, Sean et son beau-père ont même eu une altercation physique.

Heureusement pour Cline, DeJesus (et son amie Shirley) ont fait un pas de géant. Elle a exhorté Cline à rentrer à la maison avec elle pour se détendre et récupérer après son opération. Cline a accepté l’offre et elle a pu récupérer dans un environnement sans stress, loin de sa famille. Lors de la réunion de Teen Mom 2, Cline et DeJesus ont parlé de la situation dramatique.

DeJesus a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à entrer dans un environnement aussi dramatique lorsqu’elle est allée vérifier sur Cline. Elle a ensuite décrit la situation, disant qu’elle était préoccupée par l’apparence de sa co-star. La mère de deux enfants a déclaré que Cline semblait devenir bleue et qu’il ne semblait pas qu’elle recevait suffisamment d’oxygène. Cline a accepté et a dit qu’elle n’était vraiment pas au bon endroit, ajoutant à travers les larmes qu’elle était reconnaissante que DeJesus soit intervenu pour prendre soin d’elle. Lorsqu’on leur a demandé ce qui se serait passé si DeJesus ne s’était pas présenté, les deux stars de Teen Mom ont déclaré que la situation aurait pu devenir désastreuse. Cline a même dit carrément: “Je pense que je serais mort.” Le récit de Cline sur sa procédure BBL se poursuivra sur la deuxième partie des retrouvailles, au cours de laquelle sa mère parlera de tout ce qui s’est passé. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.