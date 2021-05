Pourquoi j’ai bloqué des bénéfices dans AudioCodes Ltd. cette semaine

Je sais que je peux avoir l’air d’un record battu, mais la saison des résultats est vraiment ma période préférée de l’année. La réalité est que cela aide à séparer le bon grain de l’ivraie. Chaque entreprise doit ouvrir ses livres et montrer à Wall Street comment elle s’est comportée au cours du dernier trimestre.

Cette saison de résultats du premier trimestre a été particulièrement époustouflante. Selon FactSet, plus de 60% des S&P 500 les sociétés ont publié les résultats du dernier trimestre et 86% de ces sociétés ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le taux de croissance des bénéfices du premier trimestre s’établit désormais à 45,8%, en hausse par rapport au taux de croissance estimé de 23,8% à la fin du mois de mars. C’est le meilleur taux de croissance des bénéfices en 11 ans!

Comme vous le savez, je suis un spécialiste des chiffres, donc je prends ces rapports de revenus très, très au sérieux. Les rapports me donnent l’occasion de voir quelles entreprises sont vraiment fondamentalement supérieur, c’est-à-dire continuer à afficher une forte croissance des ventes et des bénéfices et offrir des perspectives d’avenir positives. Ce sont les entreprises que je recommande dans tous mes services, ce ne sont pas les actions de Wall Street qui sont en plein essor qui ne sont vraiment que la saveur de la semaine.

Maintenant, d’un autre côté, si une entreprise montre des signes de ralentissement de la dynamique des bénéfices ou de diminution de la pression d’achat, alors je sais qu’il est temps de vendre, même si l’action affiche de gros rendements.

Exemple concret: AudioCodes Ltd. (NASDAQ:AUDC).

J’ai ajouté AUDC à mon Club de croissance Platine Portefeuille de modèles en janvier 2019. Au moment de ma recommandation initiale, AudioCodes connaissait une forte demande pour ses produits, comme en témoigne une forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats. Au cours des dernières années, la société a continué d’afficher de solides résultats trimestriels et de dépasser les attentes des analystes, d’autant plus que la tendance du travail à domicile s’est intensifiée au cours de la dernière année.

Prenons l’exemple du rapport trimestriel le plus récent. Le 27 avril, AudioCodes a annoncé un bénéfice de 12,7 millions de dollars au premier trimestre, ou 0,37 dollar par action, sur un chiffre d’affaires de 58,8 millions de dollars. Cela représente une croissance des bénéfices de 62,8% d’une année à l’autre et une croissance de 13,1% des revenus d’une année à l’autre. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 0,33 USD par action et à un chiffre d’affaires de 57,98 millions de dollars.AudioCodes a donc enregistré une surprise de 12,1% sur les bénéfices et une légère surprise sur les revenus.

Alors qu’AudioCodes s’attend toujours à ce que la demande reste robuste dans les années à venir, il y a eu récemment une baisse significative de la pression d’achat institutionnelle. Comme vous pouvez le voir dans le rapport de l’AUDC ci-dessous, il obtient une note F modeste pour son Grade quantitatif.

Cela a conduit le stock global à une cote D, ce qui en fait une vente automatique. Alors, j’ai recommandé que mon Club de croissance Platine les abonnés vendent le titre lundi et verrouillent leurs gains de près de 200% en deux ans environ.

le Grade quantitatif est quelque chose que je suis de très près. Il est basé sur l’Alpha d’une action (rendement non corrélé au marché global) divisé par son écart-type (volatilité). De nombreuses actions à forte force relative et à bêta élevé (rendement corrélé à l’ensemble du marché boursier) battent souvent le marché dans son ensemble. Ils ont également des Alphas inférieurs, car leur rendement non corrélé à l’ensemble du marché a diminué. Lorsque les actions deviennent plus corrélées à l’ensemble du marché boursier, leurs notes quantitatives ont tendance à baisser.

Le but de l’analyse quantitative dans Portfolio Grader est d’identifier les actions à alpha élevé qui évoluent indépendamment du marché boursier global avec une volatilité plus faible. En règle générale, les actions à alpha élevé et à faible écart-type bénéficient d’une pression d’achat persistante. La pression d’achat de l’AUDC étant devenue plus erratique récemment, sa note quantitative a chuté. Il était donc temps de vendre et de passer à des actions de plus grande qualité.

La réalité est que je veux seulement être investi dans le crème de la crème, donc je n’ai aucun problème à couper le cordon sur un titre dont les fondamentaux ne sont plus à la hauteur. Et c’était exactement le cas avec AUDC.

Sincèrement,

Louis Navellier

Remarque: L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur, directement ou indirectement, détient les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai présenté ci-dessous:

AudioCodes Ltd. (AUDC)

