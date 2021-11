Pourquoi j’ai choisi un projecteur plutôt qu’un écran intelligent ou une tablette

Rita El Khoury / Autorité Android

J’ai une règle dans ma maison : la télé est pour le salon. Je n’aime pas voir d’énormes écrans noirs inactifs dans chaque pièce, et je n’aime certainement pas avoir de distractions dans la chambre. Mais il y a de rares cas où je suis trop épuisé ou trop occupé, et j’aimerais pouvoir regarder mes émissions ou mes équipes préférées pendant que je fais la vaisselle ou avant de m’endormir. Pour chaque problème, il y a une solution, et celle-ci nécessite un « écran » temporaire qui disparaît lorsqu’il n’est pas nécessaire, n’est pas trop tentant à utiliser tout le temps, mais est toujours suffisamment pratique pour être installé lorsque vous le souhaitez. J’ai essayé d’utiliser un iPad pendant un certain temps, puis un écran intelligent, mais le vrai gagnant était un projecteur Android TV portable.

Je vends actuellement le projecteur Xgimi Mogo Pro (499 $ sur Amazon) dans ma cuisine, qui fonctionne sous Android TV 9.0, a une image 1080p à 300 ANSI Lumens, lit l’audio via deux haut-parleurs 3W et propose également des entrées USB et HDMI.

Pourquoi un projecteur

Ce n’est que lorsque j’ai commencé à utiliser des projecteurs que j’ai compris leur attrait au-delà des cinémas maison de fortune et des cinémas en plein air. Ils ont quelque chose de très invisible et de polyvalent, en particulier les portables avec batterie intégrée. Vous les chargez, les placez où vous voulez tant qu’il y a un mur blanc vide en face d’eux, et ta-da, vous avez un écran pour regarder les choses. Ils s’ajustent même automatiquement lorsqu’ils sont déplacés pour que l’image soit toujours claire et nette. Et quand vous n’en avez plus besoin, vous les éteignez et ce grand écran disparaît.

Comme je l’ai dit plus tôt, cette invisibilité est un aspect important pour moi. J’apprécie également que, contrairement aux téléviseurs, vous ne ressentez pas le « besoin » de les allumer lorsque vous vous asseyez devant eux. Le fait que l’écran ne me fixe pas toujours fait toute la différence, psychologiquement. Un projecteur est aussi facile à allumer qu’un téléviseur ordinaire, mais je trouve que la décision est plus active et plus impliquée. Dans les pièces où regarder la télévision n’est pas une priorité, cela signifie que je contrôle mieux quand je veux qu’elle s’allume et quand je préfère qu’elle reste éteinte.

Dans la cuisine, par exemple, où mon mari et moi passons le plus clair de notre temps à cuisiner et à rattraper nos journées respectives, nous n’avons pas vraiment besoin de distraction. On apprécie aussi le silence lorsqu’on fait la vaisselle en solo ; s’ennuyer par la tâche subalterne fait bourdonner notre cerveau d’idées. Dans ces cas, le projecteur est assis dans un coin, éteint.

Le fait que l’écran ne me fixe pas toujours fait toute la différence, psychologiquement.

Cependant, il y a parfois des moments où il y a un match important du Real Madrid ou de Barcelone, ou une énorme pile de vaisselle à nettoyer, alors nous allumons le projecteur, le dirigeons vers le grand mur blanc face au comptoir et profitons de notre divertissement. Faire la vaisselle tout en regardant une sitcom à l’ancienne comme The Nanny ou Frasier aide définitivement la pile à rétrécir plus rapidement, surtout lorsque vous commencez à rire devant les singeries de Niles (l’un ou l’autre, hah!).

Écran intelligent vs projecteur Android TV

Avant d’acheter le Mogo Pro, j’avais un Lenovo Smart Display dans ma cuisine. Les deux appareils peuvent sembler avoir des objectifs similaires – musique et vidéo – mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité d’après mon expérience.

Les écrans intelligents prennent en charge davantage de commandes vocales Google Assistant, offrent une excellente interface pour les commandes de la maison intelligente et sont mieux adaptés aux appels vidéo. Cependant, il y a une chose qu’ils font pire qu’un projecteur et c’est la lecture de vidéo. Lancer la lecture avec des commandes vocales ou en diffusant depuis un téléphone est plus compliqué que d’ouvrir simplement une application native et de choisir le contenu. L’interface pour contrôler ladite lecture est également plus limitée que ce que vous obtenez avec Android TV.

Il y a une chose que les écrans intelligents font pire qu’un projecteur et c’est la lecture de vidéo.

Prenez YouTube par exemple. Sur un écran intelligent, vous ne pouvez choisir que quelques vidéos recommandées et vous êtes limité aux commandes de lecture de base. Sur Android TV, vous avez accès à l’intégralité de l’interface TV, ce qui signifie parcourir vos chaînes, vérifier votre historique et vos listes de lecture, accélérer ou ralentir la lecture, choisir la résolution de la vidéo et activer les sous-titres. Ajoutez l’aspect plus rapide et plus pratique d’une télécommande physique et c’est une toute autre expérience.

La même chose peut être dite de Plex, Prime Video, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Spotify et mes applications françaises locales pour la diffusion en direct de la télévision et des sports. Notez que je n’ai pas mentionné Netflix – c’est parce que je ne suis pas abonné au service et que mon projecteur Xgimi actuel ne le prend pas en charge nativement (bien qu’il existe des solutions de contournement).

Il y a de la place pour les écrans intelligents et les projecteurs Android TV dans une maison, mais pour moi, maintenant, l’aspect vidéo est gagnant. Je suis donc plus qu’heureux d’abandonner les autres avantages de quelque chose comme le Nest Hub Max tant que je peux profiter de mon divertissement sans trop d’obstacles.

De plus, il y a quelque chose d’un peu magique à ramasser un petit objet léger et à savoir qu’il offre une expérience similaire à celle d’un téléviseur énorme et lourd. Écran, haut-parleur, toutes les applications que vous voulez, une batterie, et vous n’avez pas besoin de deux personnes pour le déplacer. Cela rend certainement l’expérience télévisée beaucoup plus polyvalente qu’elle ne l’est normalement.

Xgimi Mogo Pro

Une télé dans votre poche ou votre sac

Avec Android TV 9.0 à bord, le Xgimi Mogo Pro est l’un des meilleurs projecteurs portables à petit budget. Il offre une image 1080p avec 300 ANSI Lumens, deux haut-parleurs 3W, deux à quatre heures de lecture et des entrées HDMI et USB également.

