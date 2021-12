Pourquoi j’ai dépensé 29 millions de dollars pour un Beeple

Avant cette année, la crypto était un culte. En 2021, la crypto est devenue culture.

Le mouvement a été à la fois catalysé et dirigé par le porte-drapeau de l’art numérique, Mike Winkelmann, connu dans le monde sous le nom de Beeple. Personne dans la crypto n’avait prédit que l’art serait ce qui amènerait la crypto dans le courant dominant avant cette année, mais nous y sommes, et je suis très reconnaissant pour la nouvelle énergie et les nouveaux entrants dans notre communauté.

Human One, le chef-d’œuvre de la sculpture numérique de Beeple, a clôturé l’année comme étant peut-être le jeton non fongible (NFT) le plus important jamais créé et, selon Jehan Chu, la voix principale dans le croisement entre la crypto et les beaux-arts, « la pièce la plus importante de l’art de ce siècle, jusqu’à présent.

Ryan Zurrer est fondateur et directeur général de Dialectic AG, un multi-family office de crypto-richesse sur mesure sur invitation. Ce poste fait partie de Semaine de la culture de CoinDesk.

Premier natif du métavers, Human One est une méditation importante sur les premiers pas de l’humanité dans ce nouveau royaume virtuel et invite à des questions profondes sur notre relation entre nos identités numériques et notre monde réel. La conversation introspective que Human One invoque est opportune et poignante dans notre société, car chaque individu doit lutter avec ce nouveau sens de soi et trouver un équilibre entre ces mondes que nous occupons maintenant simultanément.

Lors de la conférence NFT.NYC à New York, Human One était un pèlerinage, attirant des milliers de personnes à le voir. Les lignes à l’extérieur de la salle d’exposition de Christie’s nous donnent une idée de combien Human One résonne et inspire les gens de tous les horizons.

Les interprétations physiques de l’art numérique que Beeple construit de manière réfléchie avec des imprimantes 3D, des découpeurs laser et de la robotique sur son campus futuriste de Charleston, en Caroline du Sud, ajoutent également une nouvelle couche à l’espace de conception entre le métavers et notre réalité physique. J’ai eu la chance de me rendre sur le vaste campus de Beeple où Mike (Beeple), son frère Scott et une sélection d’artistes et d’ingénieurs en aérospatiale innovent à un rythme effréné. C’était littéralement comme faire un voyage à travers un mélange fou du studio d’Andy Warhol et des Bell Labs dans leurs primeurs respectifs.

Une œuvre d’art vivante et évolutive

Lorsqu’un artiste signe son œuvre, cela signifie qu’elle est terminée. Alors que l’équipe de Beeple a signé Human One, Mike et Scott ne l’ont toujours pas fait, ce qui signifie que leur travail n’est pas encore terminé. Je pense que le monde n’a pas vraiment compris que Beeple mettra à jour Human One régulièrement et pour le reste de sa carrière. Cela change fondamentalement la relation entre l’artiste et le collectionneur, une autre première dans l’histoire de l’art. À la fin de la carrière de Beeple, Human One sera en fait plusieurs milliers de ses œuvres.

De plus, nous voyons déjà que Beeple est un véritable maître de son métier, en constante évolution, innovation et amélioration. J’ai fait le pari ici que les futures pièces de Beeple seront encore meilleures que ses précédentes œuvres.

Pour les rires

Beeple capture la culture pop avec l’objectif habile de Warhol, possède le large éventail de compétences de Jeff Koons et l’échelle d’ambition irrévérencieuse de Damien Hirst, tout en un. Mais encore plus étonnant, c’est un être humain merveilleux, humble et hilarant. Une grande partie de la valeur pour moi est que je peux avoir un voyage de plus de 30 ans avec mon bon ami. Cet investissement se rentabilisera à plusieurs reprises.

La loi de Metcalfe appliquée aux NFT

On me demande souvent pourquoi les NFT obtiennent des primes aussi importantes par rapport à leurs contemporains physiques comparables. Ce phénomène tire une certaine justification de la loi de Metcalfe, la loi selon laquelle la valeur d’un réseau est le carré des connexions dans ledit réseau, mais vaguement appliquée à l’art.

Parce qu’il existe un public massif et très bien capitalisé qui peut enchérir pour n’importe quelle pièce à tout moment, nous avons une découverte des prix plus pure, ce qui a fait grimper les prix. Un exemple : si vous déteniez un Picasso spécial dans votre maison, les chances que quelqu’un passe devant l’œuvre d’art qui a à la fois les moyens et le désir de vous faire une offre convaincante est incroyablement faible.

Même si vous le mettez aux enchères, il y a une infime fraction de votre marché potentiel qui aura réellement connaissance de la pièce. Avec les NFT, n’importe qui dans le monde peut analyser en profondeur n’importe quelle pièce et vous faire n’importe quelle offre à tout moment pour vos travaux. Le résultat de cette dynamique de marché est que les places de marché en ligne telles que SuperRare surpassent considérablement Sotheby’s et Christie’s cette année, car de nombreux artistes ont testé A/B la meilleure façon de vendre leurs œuvres. Attendez-vous à ce que cette différence devienne plus prononcée à l’avenir.

À quoi s’attendre en 2022

Je prédis une série d’événements qui auront lieu au cours des 18 prochains mois et propose une feuille de route sur la façon dont j’ai l’intention de naviguer dans ces eaux inexplorées :

Premièrement, nous assisterons à un élargissement des cas d’utilisation des NFT. Attendez-vous à ce que les NFT musicaux entrent sous les projecteurs. Cependant, la propriété intellectuelle, les longs métrages complets, les NFT spatiaux utilisant la réalité augmentée et la réalité virtuelle (AR/VR) et de nombreuses autres formes de médias et d’actifs numériques émergeront en tant que NFT. C’est merveilleux car l’un de mes résultats préférés du mouvement NFT est la façon dont il a créé une nouvelle distribution de richesse significative en crypto. Une autre nouvelle cohorte de créateurs aura désormais une voie vers l’indépendance financière et créative. Dans l’ensemble, le marché se développera considérablement au-delà des principales catégories actuelles de jeux, d’objets de collection et d’œuvres d’art qui ont pris feu en 2021.

Cependant, nous serons également contraints à la spécialisation. Dans notre propre collection à mon bureau familial Dialectique, les décisions de jeu sont prises par des professionnels différents des décisions artistiques et ainsi de suite. Je soupçonne que la spécialisation va proliférer.

Deuxièmement, à un moment donné, nous aurons inévitablement un lessivage et une migration vers la qualité. Comme les offres initiales de pièces (ICO) en 2017 et essentiellement toutes les industries émergentes auparavant, 90 % ou plus des actifs et des projets qui sont devenus paraboliques lors de la reprise du cycle de battage publicitaire se révéleront presque sans valeur au fil du temps. Cependant, rappelons-nous que les 10 % environ qui survivent sont incroyablement précieux et importants.

Afin de naviguer dans ce calcul, ma propre étoile du Nord est définie par un concept que j’appelle « preuve d’œuvre d’art ». Si nous nous appuyons sur un exemple de crypto, on pourrait soutenir que la valeur minimale de base d’un réseau crypto de preuve de travail, tel que Bitcoin, est la somme des dépenses en capital et des dépenses opérationnelles, c’est-à-dire le « travail » qu’il a fallu pour amener la base de code et le grand livre au moment présent. Chez Dialectic, nous regardons les œuvres d’art de la même manière, et nous nous demandons combien de temps, d’efforts, de collaboration, d’innovation, de mérite artistique et de formation ont été consacrés à la pièce à portée de main. Je me demande, est-ce rare ? Est-ce culturellement important ? Est-elle innovante soit techniquement, soit dans l’histoire qu’elle raconte et les émotions qu’elle suscite ?

Ce protocole de sélection me fait manquer certaines des pièces les plus effrontées qui peuvent capturer des vents arrière mémétique, mais il me reste un art numérique innovant de haute qualité que je peux apprécier tranquillement quels que soient les mouvements du marché. C’est pourquoi je me penche sur une pièce historique comme Human One.