Pourquoi j’ai dit non à une Xbox Series X gratuite et gardé ma PS5 ⋆ .

Un lecteur explique pourquoi il a choisi une Xbox Series X plutôt qu’une PS5 et pourquoi il a changé d’avis, mais n’a jamais voulu revenir en arrière par la suite.

J’ai remarqué que quelques personnes ont écrit des histoires sur la façon dont elles ont d’abord choisi une PlayStation 5, puis l’ont échangée contre une Xbox Series X/S ou en ont obtenu une par la suite et l’ont préférée. Je les ai toutes trouvées intéressantes, car le choix d’une console, surtout au début d’une génération, est toujours difficile et toujours coûteux – donc personne n’aime admettre qu’il s’est trompé, même lorsqu’il sait dans son cœur qu’il l’a fait.

Mon expérience est à l’opposé, car j’ai d’abord eu une Xbox Series X et j’ai très vite commencé à sentir que c’était le mauvais choix pour moi. Je n’ai jamais été fidèle à l’une ou l’autre société et je fais mes choix principalement en fonction de la puissance brute et, en second lieu, des jeux exclusifs. Il n’y a pas beaucoup de doute sur le fait que la Xbox Series X est plus puissante que la PlayStation 5, bien qu’il soit de plus en plus évident que cela ne fait presque aucune différence pratique.

Je me fiche de ce que quelqu’un dit, vous ne pouvez faire aucune différence entre les résolutions les plus élevées, ce qui est généralement la seule chose que la Xbox Series X fait en plus. Peut-être que si j’avais un téléviseur 70 pouces et que je m’asseyais le nez contre l’écran, je le verrais, mais je ne le vois pas, et je pense que personne d’autre ne le voit non plus. C’est donc la première chose qui a commencé à me retourner contre la console.

Ce qui n’a pas affecté mon jugement, c’est le manque de jeux exclusifs. Je savais quelle était la situation avant d’acheter la console et j’étais d’accord, étant donné que Microsoft aborde clairement le problème en rachetant tous les développeurs et avec Game Pass. Cependant, au fil des mois, je suis de plus en plus déçu à la fois des développeurs qu’ils ont choisi d’acheter et des jeux qu’ils créent.

Psychonauts 2 est probablement le seul jeu que j’attendrais toujours avec impatience pour le moment (il est également sur PlayStation 4) et je me moque vraiment de Halo et de Fable. Bien que je suppose qu’il y a une chance que Fable puisse me surprendre et être quelque chose de mieux que ce à quoi je m’attendais, mais je doute vraiment que ce soit le cas avec Halo Infinite. Le tirage au sort était que cela n’avait pas d’importance si les jeux étaient une déception car ils étaient «gratuits» sur Game Pass, mais cela n’aide pas vraiment si les jeux ne vous intéressent pas de toute façon.

Le Game Pass est sans aucun doute un excellent rapport qualité-prix, mais j’ai trouvé qu’il présentait certains inconvénients. Pour commencer, si un jeu n’est pas sur Game Pass, je me suis retrouvé beaucoup moins disposé à dépenser de l’argent dessus. Pourquoi dépenser tout cet argent pour acheter un jeu alors que je n’ai rien à dépenser de plus pour jouer à plus d’une centaine d’autres ? Sauf, encore une fois, que je me suis retrouvé décevant indifférent à la majorité des jeux Game Pass.

C’est en partie parce qu’il est si tentant de sauter entre eux tous (surtout grâce à un CV rapide) et de ne jamais s’installer sur l’un d’eux très longtemps. Je suis tout à fait prêt à admettre que c’est de ma faute, mais je ne peux rien y faire et en fin de compte, c’est l’expérience qui me reste.

En même temps que tout cela se passait (vers mai de cette année), je devenais de plus en plus jaloux de la gamme de jeux de la PlayStation 5, en particulier Returnal et Demon’s Souls, et il devenait évident que Sony repartait avec cette génération en termes de nombre de consoles vendues par rapport à la Xbox Series X/S. Nous avons vu tant de fois auparavant comment cet avantage de précurseur peut façonner l’ensemble d’une génération et tout jusqu’à présent, y compris l’attitude des éditeurs envers Sony, suggère qu’ils sont toujours fermement aux commandes.

J’ai donc décidé de ravaler ma fierté, de vendre la Xbox Series X et d’acheter la PlayStation 5. Et j’en suis très content depuis. Les performances sont presque exactement les mêmes et les jeux disponibles sont bien meilleurs. Bien sûr, ils sont plus chers (même si ce n’est pas comme si un sous-marin Game Pass était littéralement gratuit), mais j’ai trouvé qu’il était beaucoup plus facile de s’installer et d’y entrer et de les jouer correctement.

La piqûre dans l’histoire, comme vous l’avez probablement deviné d’après le titre, était que mon cousin m’a ensuite offert une Xbox Series X pour rien. Lui et sa femme partent bientôt à l’étranger et ne voulaient pas l’emporter avec lui, alors il me l’a donné. Mais j’ai dit non et lui ai suggéré de le donner à ma sœur à la place.

Pourquoi? Eh bien, à part essayer d’être gentil, étant donné que j’ai déjà une console de génération actuelle, j’ai juste pensé que rien n’avait changé dans ma décision initiale et n’était pas susceptible de le faire dans quelques années. Je ne suis toujours pas intéressé par Halo Infinite et je trouve toujours que Game Pass rend difficile de choisir un jeu et de s’y tenir. Si je gagne à la loterie ou si un autre parent a le mal du pays, bien sûr, je posséderais à nouveau une Xbox Series X, mais non seulement je n’ai pas d’espace sous mon téléviseur pour deux consoles, je ne pense pas avoir l’espace dans mon cœur ou dans ma tête.

