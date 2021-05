Pourquoi j’aime toujours ETSY à long terme

Cette saison de résultats du premier trimestre a été très excitante pour les investisseurs. Selon FactSet, plus de 60% des S&P 500 les sociétés ont publié les résultats du dernier trimestre et 86% de ces sociétés ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes.

Source: quietbits / Shutterstock.com

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le taux de croissance des bénéfices du premier trimestre s’établit désormais à 45,8%, en hausse par rapport au taux de croissance estimé de 23,8% à la fin du mois de mars. C’est le meilleur taux de croissance des bénéfices en 11 ans, et le deuxième trimestre devrait maintenant être encore plus fort!

Aujourd’hui, alors que de nombreuses entreprises sont récompensées pour leurs excellents résultats, il y a aussi celles qui sont frappées par des prises de bénéfices malgré les attentes supérieures des analystes.

Prendre Etsy, Inc. (NASDAQ:ETSY), par example.

Fondée en 2005 pour créer une communauté où les gens peuvent découvrir des articles uniques, Etsy est une plate-forme en ligne qui relie des millions d’acheteurs à des vendeurs de produits faits à la main, uniques en leur genre et d’objets anciens.

La société est basée à Brooklyn, New York, mais elle a des acheteurs et des vendeurs dans pratiquement tous les pays du monde. La majorité de ses acheteurs et vendeurs sont originaires des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d’Australie, de France et d’Allemagne. Les acheteurs peuvent rechercher parmi plus de 60 millions d’articles dans plusieurs catégories de vente au détail. Et les vendeurs ont accès à une poignée de services, y compris la publicité sur place, le traitement des paiements, les étiquettes d’expédition et les sites Web personnalisés.

Les actions d’Etsy, Inc. ont chuté de plus de 15% à la suite de son rapport sur les résultats du premier trimestre de mercredi. Mais ce qui est intéressant ici, c’est qu’Etsy a en fait dépassé les attentes en matière de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre. Alors, pourquoi exactement le stock a-t-il chuté? Eh bien, la réponse courte est que les prévisions pour le deuxième trimestre ne semblaient pas aussi chaudes en raison de la baisse d’une année à l’autre des achats en ligne. La direction de la société a déclaré: «Nous prévoyons actuellement que le GMS du deuxième trimestre 2021 ralentira avec le reste du commerce électronique alors que nous atteignons les formidables taux de croissance de 2020.»

Mais si vous prenez du recul, le rapport global sur les résultats du premier trimestre était encore assez solide. Etsy a réalisé un bénéfice de 143,8 millions de dollars, soit 1,00 dollar par action, et des ventes de 550,6 millions de dollars. Cela représentait une croissance des bénéfices de 1 048,1% d’une année à l’autre et une croissance des ventes de 141,5% d’une année à l’autre. L’estimation du consensus prévoyait un bénéfice de 0,88 $ par action sur 529,77 millions de dollars de ventes, de sorte qu’Etsy a affiché une surprise de 13,6% de bénéfices et 3,9% de ventes.

Pour l’avenir, les revenus du deuxième trimestre devraient passer de 493 millions de dollars à 536 millions de dollars, soit une croissance des revenus de 15% à 25% d’une année sur l’autre. Alors que la croissance de l’entreprise appuie légèrement sur les freins, la croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires n’est toujours pas une raison d’éternuer. La réalité est que Wall Street a réagi instinctivement au rapport sur les résultats, mais il reste dans le camp fondamentalement supérieur.

Un rapide coup d’œil à la fiche de rapport d’Etsy vous montrera également qu’Etsy est en pleine forme.

Comme vous pouvez le voir, l’action gagne une cote A pour sa Grade quantitatif et Note totale. Donc, cela reste un «achat fort» pour le moment.

L’essentiel: même si ETSY a pris un coup cette semaine, il reste un bon achat à long terme. ETSY a rebondi de plus de 4% aujourd’hui et, comme j’aime à le dire, les bonnes actions rebondissent comme des «balles de tennis fraîches». De toute évidence, c’est juste le cas avec ETSY, donc je cherche que l’action continue de rebondir dans les semaines à venir.

L’Editeur (Louis Navellier) déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur (Louis Navellier) est, directement ou indirectement, propriétaire des titres suivants qui font l’objet des commentaires, analyses, opinions, conseils ou recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans l’essai présenté ci-dessous:

Etsy, Inc. (ETSY)