Pourquoi James Gunn de la Suicide Squad ne s’inquiète pas du fait que son film DC soit « review bombardé »

Servant de suite autonome à Suicide Squad (comme dans vous n’avez pas besoin d’avoir vu celui-ci pour suivre cette nouvelle histoire), The Suicide Squad voit Amanda Waller de Viola Davis réassembler la Task Force X pour se lancer dans une mission de destruction un laboratoire de l’ère nazie sur l’île de Corto Maltese, qui les voit finalement s’affronter avec l’étoile de mer extraterrestre géante connue sous le nom de Starro. Avec le retour de Harley Quinn de Margot Robbie, du capitaine Boomerang de Jai Courtney et de Rick Flag de Joel Kinnaman, la gamme de nouveaux visages de The Suicide Squad comprend Bloodsport d’Idris Elba, Peacemaker de John Cena, Polka-Dot Man de David Dastmalchian, Ratcatcher 2 de Daniela Melchior et King Shark, qui exprimé par Sylvester Stallone. Parallèlement à ses fonctions de réalisateur, James Gunn a écrit le scénario.