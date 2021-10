Pourquoi Jamie Chadwick peut innover pour la conduite féminine et prendre d’assaut la F1

Jamie Chadwick est en passe de devenir la première femme pilote de F1 depuis plus de 40 ans (Photo: .)

Il peut y avoir peu, voire aucun, de noms plus excitants dans le sport automobile mondial en ce moment que Jamie Chadwick, aucun pilote avec plus de potentiel pour faire exploser le sport que le double vainqueur de la W Series, âgé de 23 ans.

La pilote de développement Williams a livré le difficile deuxième album dans la catégorie réservée aux femmes le week-end dernier, ses quatre victoires et sept podiums étant essentiellement un énorme coup de pouce pour devenir la première femme pilote de Formule 1 en plus de 40 ans.

J’expliquerai à quel point cette destination pourrait encore être éloignée dans un instant, mais pouvons-nous nous permettre d’envisager cette possibilité pendant une minute ou deux ? Nous n’avons pas eu de femme au volant d’une F1 depuis Lella Lombardi en 1976.

C’était six ans avant que les femmes ne soient autorisées à dépenser leur argent dans les pubs anglais sans se voir refuser le service, croyez-le ou non, peu importe l’idée d’aller dans les mêmes pubs et de voir des athlètes de leur sexe concourir sur les téléviseurs à écran large qui seraient un jour être sur le mur.

Avoir une femme en course dans la catégorie reine du sport automobile dans le monde d’aujourd’hui, serait tout à fait d’actualité et apporterait un tout nouveau niveau de publicité, de profil et de badass-ery à la fois au pilote et au sport lui-même.

Mis à part son talent et sa capacité à faire face à une pression intense, ce que j’aime le plus chez Jamie, c’est ce qui semble être sa normalité absolue au milieu du battage médiatique inévitable. Son engagement avec le monde régulier et son manque de prétention évidente font d’elle un changement glorieusement rafraîchissant dans le monde du sport d’élite, même parmi ceux dont le potentiel de superstar n’a pas encore été réalisé.

Lella Lombardi était la dernière femme pilote au volant d’une voiture de F1 (Photo: .)

Lorsque j’ai parlé à Jamie plus tôt cette année pour un article de magazine, j’ai été frappé par son manque d’arrogance, son empressement à s’engager et son manque général de star. Ironiquement, c’est ce qui la fera si, et quand, son heure viendra.

L’interview impliquait une discussion Zoom à quatre avec d’autres stars établies de leur sport. Même en compagnie de Valtteri Bottas en F1, du cycliste Mark Cavendish et de Cal Crutchlow en MotoGP, Chadwick semblait sage au-delà de ses années, imperturbable par le tumulte qui l’entoure, intimidée par l’énormité de son ambition déclarée de rejoindre Bottas sur la grille de départ. Les autres, à leur tour, ont montré un respect pour Chadwick qui trahit leur conviction qu’elle réalisera un jour cette ambition.

Si Jamie Chadwick atteint les premiers rangs, c’est cette hyper-normalité, la véritable fille d’à côté qui pourrait faire d’elle la star la plus excitante de la Formule 1.

Dans le monde ultra glamour, obscène et macho du sport automobile, Chadwick est une bouffée d’air frais et pas seulement à cause de son sexe.

Chadwick a déclaré que son rêve de F1 était un «pas de plus» après son deuxième championnat W Series gagner (Photo: .)

Alors, à quelle distance est-elle d’atteindre le sommet? Il est vrai que remporter une deuxième saison de la série W la laisse encore loin. La classe a été fondée dans le but d’aider à mettre une pilote féminine en F1, mais, dans sa deuxième saison seulement après une année 2020 annulée par Covid, il n’y a toujours pas de voie établie, ni même de domaine compétitif pour rivaliser avec des F2 ou F3.

Chadwick ne peut, bien sûr, courir et battre que les pilotes auxquels elle est confrontée et, aussi important que la victoire consécutive en série, est le total crucial de 15 points ajouté à sa Super Licence FIA. Un minimum de 40 points est nécessaire pour courir en F1, mais ces 15, ajoutés aux dix qu’elle a remportés l’an dernier pour sa quatrième place au Championnat d’Asie de F3, lui donnent les 25 nécessaires pour participer aux essais de F1 vendredi.

En vertu de nouvelles règles, les équipes de Formule 1 sont obligées d’utiliser une recrue lors de deux séances d’essais libres l’année prochaine.

Si Chadwick avait sa chance, je serais prêt à parier qu’il y aurait beaucoup plus d’intérêt pour FP1 ce week-end particulier, que d’habitude. Quoi qu’il en soit, une autre défense du titre de la série W est peu probable. Un changement de règle signifie que Chadwick ne pourrait revenir pour conserver son titre que si elle se rend inéligible pour d’autres points de Super Licence. Compte tenu de ses ambitions de carrière déclarées et de celles de l’équipe de développement Williams en son nom, une sorte de changement de décor de course est sûrement en train de faire signe.

Chadwick a été la première femme et le plus jeune pilote à remporter une GT britannique en 2015 (Photo: .)

Non pas que la prochaine étape sera entièrement nouvelle. De peur que le succès de Chadwick chez les femmes ne trouble notre perspective, n’oublions pas qu’elle court et bat les garçons depuis aussi longtemps qu’elle pratique ce sport. Première femme et plus jeune pilote à remporter une GT britannique en 2015, première femme à remporter une course britannique de F3 trois ans plus tard à Brands Hatch, et première femme à remporter le MRF Challenge en Inde l’année suivante, le sexe de Chadwick n’a été pertinent pour ceux d’entre nous qui regardent et chargé de catégoriser ces victoires à des fins de contexte et d’histoire.

Ce contexte historique est important, même s’il ne doit pas nuire à l’individualité du voyage de Chadwick. Elle n’est qu’une pilote, essayant d’atteindre le sommet de son sport, avec d’innombrables autres.

Qu’elle puisse ressentir une pression en tant que seule femme ayant une chance réaliste de le faire au cours des quatre dernières décennies est inévitable, mais j’espère qu’elle ressentira également le soutien. Pour ma part, j’applaudirai chaque cri de pneu dans la carrière de cette remarquable jeune femme et j’applaudirai tous ses efforts, tant dans le succès que dans la défaite.

Déjà, elle pousse la porte du garage ouverte pour ceux qui viendront après elle. J’espère sincèrement qu’elle se fraye un chemin par elle-même en premier.

@SportsOrla



