Pourquoi Jamie Foxx ne se mariera pas

Jamie Foxx n’a jamais été marié et n’en a pas l’intention. L’acteur oscarisé a dit à E! News’ Daily Pop que le mariage n’est tout simplement pas son style. Foxx dit que l’épouse traditionnelle, la famille et la clôture blanche n’ont jamais été un rêve pour lui. Le mode de vie de célibataire est plus sa vitesse. La « pression » du mariage n’intéresse pas le célibataire le plus éligible d’Hollywood !

« Les 2,5 enfants, les boiseries du break et du chalet, je ne pensais pas que c’était pour moi », a déclaré Foxx. Il a deux filles – Corrine Foxx, 27 ans, et Annalise Bishop, 12 ans – et dit que le fait de voir le mariage de certains de ses amis se terminer par un divorce malgré le fait qu’il ait des enfants lui a fait réaliser encore plus que le mariage n’allait pas se dérouler pour lui. « Beaucoup de ces mariages ont fini par ne pas bien se passer à mesure que les enfants grandissaient. Malheureusement, nous avons vu les enfants se séparer de leur famille », a cité Foxx à propos de certaines des unions de ses amis. « Nous, en fait, nous nous sommes davantage réunis. Donc je ne sais pas ce que c’est, je sais juste que c’est différent mais c’est beaucoup d’amour. »

Pourtant, Foxx dit qu’il garde sa famille à proximité et qu’il valorise sa cellule familiale, aussi peu conventionnelle soit-elle. « C’était par dessein d’avoir toute ma famille vivant avec moi, parce que je ne veux pas qu’ils vivent loin de ma situation », a expliqué Foxx. « Je veux qu’ils voient et partagent les choses que je traverse. Il y a beaucoup de travail acharné, il y a beaucoup de déception, mais il y a beaucoup de choses à célébrer. »

Foxx était auparavant en couple avec l’actrice Katie Holmes. Les deux sont sortis de 2013 à 2019. Une source a déclaré à Us Weekly au moment de la séparation que Holmes avait mis fin aux choses parce que Foxx était « irrespectueux et que leurs vies étaient différentes ». La source a affirmé que Foxx était infidèle. « Cela fait de nombreuses années qu’il sort avec d’autres femmes », a déclaré la source. « Ses manières de faire la fête ne correspondent pas aux siennes car elle se concentre sur l’éducation de sa fille et le travail. »