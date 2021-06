Selon Jared Padalecki, il ne semble pas que Walker et Micki se réunissent de sitôt, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les fans de Walker et Geri. Et aussi étant donné que Micki est actuellement pris et heureux, cela n’aurait pas beaucoup de sens. Cependant, il sera agréable de voir la relation de travail des deux se développer maintenant que Walker prend un congé, au moins, espérons-le, temporairement.