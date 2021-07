Pourquoi Jason Bourne a fait de Matt Damon le leader parfait pour Stillwater, selon Tom McCarthy

in

Dans l’une des séquences les plus tendues de Stillwater, Bill Baker de Matt Damon emmène la jeune Maya (Lilou Siauvaud), la fille de Virginie, à un match de football au gigantesque Orange Vélodrome. Déjà excité par l’excitation de voir à quel point les plus grands fans de football en Europe célèbrent leurs matchs, Bill remarque quelque chose : une personne d’intérêt qu’il poursuit dans le cadre du cas de sa fille est du même coup. À la fin du match, Bill commence à suivre cette personne à travers un stade bondé, incertain de ce qu’il va faire, et avec la jeune Maya toujours en remorque.