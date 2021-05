Pourquoi j’attends avec impatience les gains de ZM mardi

La saison des résultats du premier trimestre est presque terminée, mais elle se déroule certainement en beauté! Prendre NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), par example. La société a publié mercredi ses résultats du premier trimestre pour l’exercice 2022, et ils n’ont pas déçu.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre a grimpé de 84 % en glissement annuel pour atteindre 5,66 milliards de dollars, ce qui dépasse les estimations des analystes pour un chiffre d’affaires total de 5,41 milliards de dollars au premier trimestre. Le bénéfice du premier trimestre a bondi de 103 % en glissement annuel à 3,66 $ par action, contre 1,80 $ par action au même trimestre il y a un an. La communauté des analystes anticipait un bénéfice de 3,28 $ par action au premier trimestre, NVIDIA a donc publié une surprise de 11,6%.

Alors que l’action s’est repliée jeudi, elle a bien rebondi aujourd’hui et a atteint un nouveau sommet de 52 semaines cet après-midi.

Nous avons quelques retardataires qui feront leur rapport au cours des deux prochaines semaines, mais le prochain entreprise fondamentalement supérieure ce qui m’intéresse le plus est Zoom Vidéo Communications, Inc. (NASDAQ:ZM), qui est à la hauteur de ses résultats du premier trimestre mardi prochain, le 1er juin. Les analystes s’attendent à un bénéfice de 0,99 $ par action sur un chiffre d’affaires de 906,3 millions de dollars. Cela représente une croissance des bénéfices de 395 % d’une année sur l’autre, contre un bénéfice ajusté de 0,20 $ par action au premier trimestre de l’exercice 2020, et une croissance des revenus de 176,2 % d’une année sur l’autre.

Zoom a continuellement dépassé les attentes des analystes. Par exemple, le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de ZM, publié début mars, a vu les revenus grimper de 368,8% en glissement annuel pour atteindre 882,5 millions de dollars, contre 188,25 millions de dollars au même trimestre il y a un an. Le bénéfice ajusté par action a bondi de 713,3% d’une année sur l’autre à 1,22 $ par action, contre 0,15 $ par action au quatrième trimestre de 2020. L’estimation consensuelle prévoyait un bénéfice ajusté de 0,79 $ par action sur 811,77 millions de dollars de revenus, Zoom a donc affiché un Une énorme surprise de 54,4% sur les bénéfices et une surprise de 8,7% sur les revenus.

La direction de l’entreprise a commenté : « Le quatrième trimestre a marqué une fin solide à une année sans précédent pour Zoom. » Zoom a enregistré une augmentation de 470% du nombre de clients comptant plus de 10 employés au cours du trimestre, portant son total à 467 100 clients. Cela a également dépassé les attentes de 442 600 clients.

Alors, est-ce que ZM est un bon achat avant ses résultats de la semaine prochaine ? Eh bien, selon Portfolio Grader, c’est un oui catégorique !

ZM détient une note A dans Portfolio Grader, ce qui en fait un « achat fort ». Il reçoit également une note A pour son Grade quantitatif et une note B pour son Note fondamentale.

Noter: Nos bureaux InvestorPlace et les lignes téléphoniques du service client sont fermés le lundi 31 mai, ainsi que les bourses, pour le jour férié du Memorial Day. Je vous recontacterai le mardi 1er juin avec d’autres articles Market360. J’espère que vous apprécierez le long week-end!

Remarque : L’éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’éditeur, directement ou indirectement, détenait les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai ci-dessous :

NVIDIA Corporation (NVDA), Zoom Video Communications (ZM)

