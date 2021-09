Dune arrive sur les grands et les petits écrans (bien qu’il ne reste sur HBO Max que pendant 31 jours) le 22 octobre, et Javier Bardem et Zendaya sont rejoints par Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Josh. Brolin, Jason Momoa et Dave Bautista, entre autres. Dès que le sort de Dune 2 sera officiellement décidé, nous vous le ferons savoir.