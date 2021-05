Pourquoi JD Vance envisage “ très sérieusement ” une candidature au Sénat ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, l’auteur JD Vance se joint à l’éditeur fédéraliste Ben Domenech et au rédacteur en chef Chris Bedford pour discuter de sa candidature potentielle à un siège au Sénat américain.

«Le problème sur lequel je me concentre le plus en ce moment est le contrôle de notre oligarchie technologique sur notre culture et notre économie», a déclaré Vance. «Ce n’est pas seulement que ces gens censurent notre discours et contrôlent ce que nous sommes autorisés à dire, c’est aussi que toute la sphère de la technologie numérique a une autorité écrasante et comment le capital est alloué dans notre économie.»

Les conservateurs, a déclaré Vance, se trouvent à un carrefour politique et ce que les dirigeants élus à leurs postes doivent se battre pour leurs électeurs.

«C’est un moment vraiment intéressant pour notre mouvement dans notre parti et l’une des choses que j’essaierais de faire est de faire avancer une idée de ce que le conservatisme signifiera dans ce 21e siècle qui est dominé par une oligarchie qui déteste les conservateurs et déteste les valeurs conservatrices, »Dit Vance. «Et dans cet environnement, peut-être avoir de nouvelles idées sur où nous allons, peut-être pas si frustrant, cela peut en fait être revigorant.»

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/05/Vance-final.mp3

