Pourquoi je bats le tambour de la philosophie à long terme de Cardano

Cardano (CCC :ADA-USD) a connu un ralentissement. Un coup d’œil rapide à son tableau des prix le révèle. Il est en territoire ours depuis début septembre.

Source : Shutterstock

Mais, si vous êtes comme moi, vous pensez que Cardano est l’un des altcoins avec de solides perspectives à long terme. Ce sont encore les premiers jours de la crypto-monnaie. L’une des choses les plus importantes à faire est simplement de comprendre les projets, de décider que vous croyez en leurs objectifs et de vous y tenir si vous le faites.

Avec le temps, de nombreux altcoins se multiplieront en valeur. Le problème est qu’il est difficile de séparer les schémas de Ponzi des premiers champions légitimes de la blockchain. Cependant, l’une des choses les plus utiles à faire est de comprendre la philosophie et les objectifs derrière les projets. Séparer le bon grain de l’ivraie a beaucoup à voir avec la communication d’un objectif dès le début.

Cardano brille avec son plan de réussite

Cardano est sans doute le projet de cryptographie le plus philosophiquement complet qui soit. Si vous vous êtes déjà demandé ce que sont vraiment la crypto-monnaie et la blockchain, regardez Cardano.

L’objectif et la feuille de route présentés sur son site Web communiquent en fait un projet que vous, moi et tout le monde pouvons comprendre. Selon cette norme, l’ensemble du projet est de loin l’entreprise altcoin la mieux communiquée à mes yeux.

Cela ne dit pas nécessairement quelque chose de nouveau – en fait, vous pourriez affirmer qu’il traite du même genre de platitudes qui font que beaucoup se méfient de la crypto en premier lieu :

« Cardano est construit par une communauté décentralisée de scientifiques, d’ingénieurs et de leaders d’opinion unis dans un objectif commun : créer une plate-forme technologique qui déclenchera le changement positif dont le monde a besoin. Nous pensons que l’avenir ne doit pas être défini par le passé, et que plus est possible – et, grâce à la technologie, peut être rendu possible pour tous. Nous mesurons la valeur d’une tâche non par son défi, mais par ses résultats.

Cela vous semble probablement aussi vague qu’à moi. Mais plus je lis sur Cardano, plus je suis convaincu qu’il a de grandes chances de succès à long terme.

Je continue de revenir à cette feuille de route alors que j’essaie de comprendre la révolution de la crypto-monnaie. Fondamentalement, vous ne pouvez aller nulle part si vous n’avez pas établi de plan pour vous y rendre. La feuille de route de Cardano est exactement cela : un plan pour le succès.

Il continuera à vaciller en cours de route, mais il continuera également à aller de l’avant. Cardano est entré très récemment dans la troisième des cinq étapes – l’ère Goguen. Et tout est question de fonctionnalité de contrat intelligent.

Fonctionnalité de contrat intelligent

Il y a seulement quelques mois, Cardano est entré dans la phase trois de son plan en cinq phases. Il a terminé le hard fork d’Alonzo le 13 septembre, qui a introduit des scripts de contrat intelligent alimentés par Plutus. Cependant, malgré l’enthousiasme suscité par l’ajout et un hard fork réussi, ADA a pratiquement perdu de sa valeur depuis.

La baisse est largement corrélée à quelques éléments. Premièrement, Bitcoin a été volatil au cours des derniers mois. Cardano évolue généralement avec les prix du Bitcoin, mais cela n’explique pas le ralentissement global.

Cardano a également eu d’autres problèmes. Fin novembre, l’échange de crypto-monnaie israélien eToro a annoncé qu’il retirerait Cardano de la liste d’ici la fin de l’année. C’était un autre facteur qui a permis d’abaisser Cardano après la fourche dure d’Alonzo.

Mon propos ici est le suivant : Cardano est dans une phase baissière. Cependant, il reste l’un des projets de crypto-monnaie les plus fondamentalement solides.

Que faire avec Cardano

Les investisseurs à long terme intéressés par la crypto-monnaie auront du mal à trouver un projet de crypto construit plus logiquement que Cardano.

Cela ne changera pas malgré la tendance baissière qui l’entoure. Si quoi que ce soit, il y a un grand récit d’achat à la baisse à Cardano en ce moment.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

