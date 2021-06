Pourquoi je fête ma mère à la place ⋆ .

J’ai été élevé par ma mère dans une famille monoparentale (Photo : Mollie Quirk)

En remettant à ma mère une carte manuscrite en juin dernier, pleine de sentiments, de souvenirs et de gratitude, elle était confuse et m’a demandé à quoi cela servait.

Je lui ai dit qu’elle méritait d’être célébrée le jour de la fête des pères parce qu’elle est mes deux parents réunis. Nous avons partagé un gros câlin alors qu’elle pleurait.

Pour beaucoup, la fête des pères est, bien sûr, une célébration de leurs pères – les remercier de les avoir élevés et de leur avoir donné la vie dont ils jouissent.

Mais pour moi, c’est juste une autre occasion de remercier ma mère Janet de m’avoir élevée en solo et de m’avoir façonnée en la femme que je suis.

J’ai grandi dans une famille monoparentale. Se séparant de ma mère alors que je n’avais que deux ans, mon père biologique est parti et n’a jamais tenté de me contacter.

Je n’ai jamais essayé de contacter mon père parce que je n’en ressens pas le besoin. Je sais qu’il est quelque part là-bas, je sais ce qu’il fait dans la vie et je sais qu’il a un fils, mon demi-frère, que je n’ai jamais rencontré. Je n’ai aucun souvenir de mon père et je suis heureux de le garder ainsi – ma mère est tout ce dont j’ai besoin.

Ma mère n’a jamais caché le fait que j’avais un père – elle était si directe à ce sujet que je n’ai jamais eu besoin de poser de questions. Je savais qu’elle était la personne principale dans ma vie et c’est ainsi depuis presque 24 ans.

On m’a donné le nom de famille de ma mère plutôt que celui de mon père et son nom n’apparaît même pas sur mon acte de naissance. Quand je suis née, mes parents étaient ensemble, mais comme ils n’étaient pas mariés, ma mère voulait que je porte son nom.

Elle est la personne principale de ma vie depuis près de 24 ans (Photo : Mollie Quirk)

Je ne pense pas du tout à mon père, et je ne me demande jamais à quoi ressemblait la vie avec lui.

Être élevé uniquement par ma mère n’a jamais été une chose négative – le lien que nous avons est incassable, les souvenirs que nous avons sont spéciaux et les moments difficiles que nous avons traversés ont cimenté notre connexion.

La période la plus difficile a été lorsque nous avons déménagé pendant que j’étais à l’école. En raison de mon harcèlement, ma mère a décidé de nous déménager. Même si c’était parfois difficile, nous avons toujours tiré le meilleur parti d’une mauvaise situation et avons beaucoup ri.

C’est la personne qui me câline quand je suis triste et fait ce qu’elle peut pour améliorer les choses. Me soutenant émotionnellement au collège et à l’université et me donnant toujours les meilleurs conseils – elle est tout pour moi.

Quand j’étais plus jeune, quelques-uns de mes amis venaient aussi de familles monoparentales, donc il y avait un terrain d’entente et je ne me suis jamais senti comme l’intrus.

Mais il y en avait pas mal qui venaient de grandes familles avec des pères et des frères. Je n’ai jamais rêvé d’un père, mais je l’envie les grands Noëls extravagants qu’ils avaient.

En comparaison, mes Noëls étaient toujours petits et consistaient en moi, ma mère et ma grand-mère. Avec le recul, ils ont toujours été magiques, hilarants et pleins d’amour.

j’enviais aussi les vacances à l’étranger avec de grands groupes de famille, mais encore une fois, les miens étaient amusants lorsque ma mère, ma grand-mère et moi nous sommes regroupés dans une caravane de Cornouailles dans la ville où mon grand-père a été évacué pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sans frères et sœurs et sans figure paternelle, ma mère et moi sommes vraiment comme deux petits pois dans une cosse. Nous avons le même sens de l’humour, pouvons finir les phrases de l’autre, avons le même goût pour la décoration intérieure et la mode, comme la même musique et adorons regarder Breaking Bad, Bates Motel et RuPaul’s Drag Race.

J’ai célébré la fête des pères quand j’étais plus jeune en me souvenant de mon grand-père (Photo : Mollie Quirk)

En grandissant, la fête des pères était l’occasion de célébrer le père de ma mère, Maurice Quirk. Il est décédé quand je n’avais que trois ans, donc mes principaux souvenirs de la fête des pères consistent en ce que j’ai écrit des lettres à plastifier et laisser sur sa tombe dans un petit village de pêcheurs de Cornouailles. Je visite toujours chaque fois que je peux et j’envoie souvent des lettres pour y être placées.

A part ça, ce n’était jamais un jour que j’ai marqué sur mon calendrier, jusqu’à il y a quelques années, quand j’étais assez vieux pour vraiment réaliser que ma mère avait rempli les deux rôles parentaux pendant la majeure partie de ma vie.

Alors, en 2019, j’ai décidé de la célébrer le jour venu. La fête des pères concerne davantage tout ce que ma mère a fait en plus pour moi – elle n’a pas seulement accompli des tâches maternelles, elle a aussi été mon père.

Ma mère est incroyablement sentimentale (comme moi) alors, ce juin, Je lui ai écrit un long message sur Facebook pour lui dire combien je l’admire et combien je suis reconnaissant d’avoir été élevé par une femme aussi forte.

Je regrette vraiment de ne pas avoir fêté ma mère plus tôt le jour de la fête des pères – j’aurais aimé lui avoir toujours acheté une carte et lui avoir montré ma gratitude pour tout ce qu’elle a fait pour moi.

Ma mère est toute ma famille réunie en une seule personne, et encore plus depuis que ma grand-mère maternelle est revenue à Cornwall pour se rapprocher du lieu de repos de mon grand-père.

Ma grand-mère est une femme incroyablement forte et belle qui a également joué un rôle majeur dans mon éducation – en aidant ma mère et moi à déménager pour trouver une bonne école et en me soutenant émotionnellement quand j’ai été victime d’intimidation – elle me manque vraiment et je lui enverrai un carte sincère en cette fête des pères pour montrer mon appréciation pour tout ce qu’elle a fait.

Être élevé uniquement par ma mère n’a jamais été une chose négative (Photo : Mollie Quirk)

Je ne regrette pas le fait que mon père se soit éloigné car cela m’a permis d’apprécier beaucoup plus la force de ma mère.

Je l’ai vue lutter contre l’argent, le déménagement, le chagrin et la santé mentale et physique, mais elle se tient toujours debout. Elle semble indestructible. À son tour, son exemple m’a donné un sentiment de détermination.

Ma mère et moi avons vécu beaucoup de choses ensemble – la mort de mon grand-père et d’autres membres de la famille, déménager 13 fois en 23 ans, faire face à l’itinérance mais y échapper de justesse, et lutter contre des problèmes de santé mentale – nous avons tous les deux de l’anxiété et une dépression clinique, et nous nous entraidons à travers cela ensemble.

Voir ma mère sortir de l’autre côté de tous ces défis m’a incité à être une bonne personne, à rester forte et à lui offrir une vie meilleure.

N’avoir que des modèles féminins dans ma vie m’a vraiment permis d’être une femme indépendante et autonome. Je ne compte sur les hommes pour rien, je ne les considère pas comme indignes de confiance et je les regarde sous un jour globalement neutre.

Je n’ai pas non plus l’impression d’avoir besoin de trouver un homme ou un partenaire parce qu’aucune figure masculine ne me manque et je ne crois pas que j’en ai besoin pour vivre une vie pleine et heureuse.

Je considère maintenant que mon père n’est rien d’autre qu’un donneur de sperme – me donnant le gène qui signifie que j’ai la peau olive. Cela me donne l’impression d’avoir du pouvoir car j’ai maintenant choisi de le bloquer, et non l’inverse.

Je doute que je puisse faire un meilleur travail parental que ma mère (Photo : Mollie Quirk)

Je ne dis pas que tous les papas sont mauvais ou que les papas ne méritent pas d’être fêtés. Je sais à quel point ils peuvent être incroyables – le père de ma mère, le partenaire de mon cousin, le petit ami de mon ami – il y a des pères incroyables, mais mon père n’était tout simplement pas l’un d’entre eux.

L’idée d’avoir des enfants moi-même est impensable pour moi à cause de la façon dont ma mère m’a élevé – je doute que je puisse faire un meilleur travail parce qu’elle est tout simplement la meilleure, et je doute que je puisse avoir sa patience ou son endurance.

Plus : Parentalité



Aujourd’hui, je remercierai ma mère avec une note manuscrite remplie de gratitude et je la sortirai pour la journée. Comme elle est limitée dans ce qu’elle peut faire en raison de son arthrite et de son anxiété, je pense l’emmener dans un atelier de peinture sur poterie car elle aime les travaux manuels doux. C’est proche de son anniversaire, alors je vais nous préparer à dîner et lui offrir quelques cadeaux, des fleurs et du parfum.

Pour l’instant, la traiter comme une reine pour la journée est tout ce que je peux faire et me permettre, mais à l’avenir, quand j’aurai un emploi stable et un salaire stable, je lui donnerai bien plus. J’aimerais un jour acheter une maison à ma mère – même si je doute que l’un de nous deux vivra un jour séparément. Mais ce que j’aimerais vraiment pouvoir faire, c’est la subvenir complètement à ses besoins et lui donner tout ce qu’elle veut, car c’est le moins qu’elle mérite.

Les mères célibataires comme la mienne doivent être célébrées tous les jours, mais aujourd’hui c’est juste un autre rappel pour moi de m’assurer qu’elle sait à quel point elle est spéciale.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();