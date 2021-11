Pourquoi je ne suis pas en colère contre Lauren Boebert – RedState

Je n’ai jamais été un gars qui a recours à des attaques de fruits à portée de main quand il s’agit de mes ennemis politiques à quelques exceptions près, et je me suis toujours retrouvé à rouler des yeux sur certaines des habitudes que les conservateurs ont avec les surnoms et les surnoms. -top accusations en se référant à la gauche. Ce n’est pas que je pense que je suis meilleur, c’est juste que c’est trop facile.

Par exemple, qualifier les démocrates de « DemoRATS » ou de « Libtards » a toujours semblé à égalité avec les accusations de la gauche contre les « Trumplicans » et les « AmeriKKKans ». Cela semblait toujours être une école primaire et j’ai toujours pensé « nous pourrions faire mieux que ça ». Bien sûr, je ne suis pas la seule personne à penser cela, et à ce jour, la droite fait de meilleures blagues et mèmes que la gauche ne pourrait jamais espérer. Le dicton « la gauche ne peut pas meme » est si populaire parce qu’il est vrai. Ils restent bloqués en pensant que leur marque de « clap » comique est assez bonne, mais ils ne peuvent pas être blâmés. Ils ne partagent pas la grande scène et ils se sont dupés en pensant que leurs sketches SNL politiquement chargés sont drôles.

Mais je m’égare.

Plus tôt dans la journée, des images ont commencé à circuler qui montraient la républicaine du Colorado Lauren Boebert prononçant un discours devant une foule où elle visait le démocrate du Minnesota et membre populaire de « The Squad », Ilhan Omar. Une partie du discours, en particulier, a envoyé la gauche dans des crises de rage et certains à droite la réprimandaient pour ses blagues grossières.

Sa blague était la suivante :

L’autre soir, à l’étage de la Maison, j’ai eu mon premier moment « Djihad Squad ». Je montais dans un ascenseur avec un de mes employés. Lui et moi sortons du Capitole et retournons à mon bureau et nous montons dans un ascenseur. Et je vois un officier de police du Capitole courir vers l’ascenseur. Je vois de la sueur partout sur son visage. Il atteint… la porte se ferme, je ne peux pas l’ouvrir. Ce qui se passe? Je regarde à ma gauche, et la voilà, Ilhan Omar. Et je dis bien, elle n’a pas de sac à dos, ça devrait aller.

Au cours de la pause de Thanksgiving, Lauren Boebert a déclaré qu’elle se trouvait récemment dans un ascenseur du Capitole avec Ilhan Omar lorsqu’un policier du Capitole agité s’est précipité. Lauren Boebert a déclaré: « Eh bien, elle n’a pas de sac à dos. Nous devrions être bien. Boebert a alors appelé Ilhan Omar, « escouade du jihad ». pic.twitter.com/Y7f0nFbnud – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 25 novembre 2021

Normalement, ce genre de choses me ferait grincer des dents, et dans une certaine mesure, ça le fait toujours mais pas à cause de ce qu’elle a dit. C’est plus sur la façon dont elle l’a livré, mais peu importe, la caractérisation d’Omar par Boebert susciterait normalement quelque chose qui s’apparente à de la colère et des dénonciations de ma part pour être raciste, beaucoup moins drôle.

Mais le problème ici est que ce n’est pas raciste. Sa caractérisation d’Omar est vraie.

Comme mon collègue Streiff l’a dit lorsqu’il a traité de cette question plus tôt, Ilhan Omar n’est pas du tout une bonne personne. C’est une antisémite qui sympathise constamment avec les terroristes. C’est la même femme qui a rejeté l’un des plus grands actes terroristes contre les États-Unis et refuse de condamner Antifa pour des actes de destruction et de meurtre. C’est le même Omar dont les autres démocrates doivent constamment répondre après qu’elle ait fait des commentaires racistes dégoûtants sur le peuple juif.

Les commentaires de Boebert n’étaient pas un commentaire sur la race d’Omar, c’était un commentaire sur qui elle est en tant que personne et ce qu’elle soutient.

La gauche appelle ça du fanatisme. J’appelle ça la vérité.

À mon avis, les conservateurs devraient dire la vérité avec un humour comme celui-ci plus souvent. La gauche peut l’étiqueter comme n’importe quel nombre d’« ismes » ou de « phobes » tout ce qu’elle veut, mais il est assez clair que la gauche a cessé de comprendre ce que ses accusations signifiaient depuis longtemps.

(LIRE: Voici la preuve que la gauche ne sait plus ce qu’est le racisme)

La vérité devait être soulignée. Ilhan Omar est une personne horrible avec des croyances horribles. C’est une raciste qui soutient la violence contre le peuple juif et veut voir la nation d’Israël s’effondrer sous le poids des groupes terroristes. Bien que cela seul ne devrait permettre à personne de se soucier d’elle se moquer d’elle, je me rends compte que les généralisations basées sur la race sont fausses, mais ce n’est pas une généralisation basée sur la race.

Ceci est un commentaire sur qui est Omar et il mérite d’être dénoncé.

Cela ne veut pas dire que nous devrions commencer à recourir au fruit à portée de main susmentionné lorsque nous discutons de quelqu’un. Il y a clairement une différence entre faire des blagues stupides qui incluent des stéréotypes raciaux dans le but de faire des blagues raciales et faire des blagues qui mettent en évidence des faits gênants sur le caractère d’une personne, même s’il s’agit de la race généralement connue pour ces stéréotypes. Omar sympathise et soutient les djihadistes. Il en va de même pour son collègue « Squad ».

« Jihad Squad » est plutôt approprié.

La gauche peut invoquer toutes les excuses pour l’indignation qu’elle veut, mais en fin de compte, la vérité est la vérité. La personne qu’ils défendent est tout ce qu’ils disent détester à propos de la droite et je ne vois aucun problème avec les blagues de Boebert.