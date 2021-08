Pourquoi je pense qu’Apple Maps pourrait aider à résoudre la refonte de Safari dans iOS 15

Depuis qu’Apple a annoncé un large éventail de mises à jour à la WWDC en juin, d’iOS 15 à macOS 12 Monterey, la seule grande fonctionnalité qui a retenu l’attention de nombreux utilisateurs est Safari.

Après des années de mises à jour incrémentielles, cette année a vu une énorme refonte où les onglets se trouvent à côté de la barre d’adresse, tout en pouvant les regrouper afin que vous puissiez y revenir en cas de besoin.

Cependant, il y a une différence entre une idée qui sonne bien et lorsqu’elle est utilisée dans le monde réel. La même chose semble se produire ici, où les testeurs ont exprimé leurs frustrations, au point où Apple améliore constamment le nouveau design de Safari dans les dernières versions bêta.

En regardant les autres applications d’Apple, il semble que l’entreprise manque une astuce qui pourrait rendre tout le monde heureux, grâce à un blogueur qui l’a souligné.

Une expédition Safari

Cela peut vous surprendre, mais Safari n’était pas le premier navigateur d’Apple pour macOS. Tout a commencé avec Internet Explorer en 1996, quand Apple était dans les cordes. Ce n’est qu’en 2003 que Safari a été dévoilé, développé dans le plus grand secret par la société, qui permettrait aux utilisateurs d’utiliser le Web comme Apple le souhaitait, avec un superbe design, une grande sécurité et des fonctionnalités frontales qui pourraient bien fonctionner dans -tandem avec Mac OS X à l’époque.

Avance rapide jusqu’au présent, et Safari en est à sa quatorzième version, en plus d’être disponible pour iOS, iPadOS et, jusqu’à un certain point, watchOS.

Alors que le navigateur Web était disponible sur Windows pendant un certain nombre d’années, il n’a commencé à être une force dominante qu’une fois qu’il est apparu sur l’iPhone en 2007. Un navigateur Web conçu pour la navigation de bureau, par rapport à ce que d’autres navigateurs pour PC mobiles proposé à l’époque sur les appareils Windows Mobile et Nokia E73, était révolutionnaire.

(Crédit image : Apple)

Au fur et à mesure que les temps ont changé, des concurrents tels qu’Opera et Firefox ont proposé des fonctionnalités qui ont étendu la fonction d’un navigateur Web avec des applications VPN et de messagerie intégrées. Mais dans l’ensemble, les navigateurs Web sont à un point où nous pouvons jouer à des jeux Xbox sur eux, sur nos iPads ou Chromebooks.

Ce qui nous amène à la WWDC cette année et à la refonte de Safari par Apple. De nombreuses vidéos sont toujours sur le site du développeur et présentent la nouvelle fonction d’onglet qui reste à côté de la barre d’adresse. Cependant, à mesure que les versions bêta publiques des logiciels d’Apple devenaient disponibles, de plus en plus d’utilisateurs commenceraient à utiliser Safari dans leur vie quotidienne et certains désagréments deviendraient beaucoup plus forts.

Surtout sur iOS, la barre d’adresse s’est déplacée vers le bas à la place, ce qui permet à votre pouce de saisir plus facilement un nouveau site Web en cas de besoin. Parallèlement à cela, recharger, partager, ajouter aux favoris ont tous été relégués dans un menu “plus”, augmentant le nombre de pressions par rapport à iOS 14.

Alors que les récentes versions bêta ont tenté de se rapprocher de ce qui précède et de ce que Safari est censé être pour iOS 15 et macOS 12 Monterey, il reste encore des progrès à faire.

Si vous activez la conception standard de la barre d’onglets dans iPadOS 15 bêta 4 (à gauche), vous * perdez * quelques pixels verticaux par rapport à iPadOS 14. En retour, vous obtenez des onglets * beaucoup * plus difficiles à analyser en un coup d’œil. Il suffit de regarder l’onglet actif. Alors je demande : pourquoi cette refonte est-elle nécessaire ? 🤔 pic.twitter.com/1WGpOKD9jT29 juillet 2021

Voir plus

Certains ont dit très clairement que ce design est un peu trop loin d’Apple – qu’il n’était pas nécessaire, qu’il semble avoir été créé en une semaine, comme une tâche de The Apprentice.

Cependant, c’est pourquoi des versions de test de logiciels existent.

La bêta est la bêta pour une raison

Safari est une application qui est utilisée presque quotidiennement par les propriétaires de gadgets Apple – si c’est quelque chose qui a été créé par Apple, la plupart l’utiliseront uniquement à cause du nom de la marque. Cependant, une conception aussi importante que celle des dernières versions bêta risque de faire basculer les utilisateurs vers un navigateur Web alternatif.

Si les fabricants de logiciels n’essaient pas de nouvelles façons qui choquent les utilisateurs et leur donnent une nouvelle façon d’interagir avec une application, alors cela rend une période bêta inutile.

Mais la communauté Apple est un groupe enthousiaste et peut proposer ses propres idées sur ce dont les futures versions de logiciels pourraient être capables. C’est pourquoi je fais référence à l’idée fantastique de Matt Birchler d’avoir Safari en s’inspirant de l’application Maps comme exemple ici.

(Crédit image : Matt Birchler)

L’interface utilisateur de Maps vous permet d’afficher plus d’options en glissant simplement vers le haut, ce qui vous permet d’afficher les emplacements favoris et les choix de l’éditeur pour certains emplacements. Matt a développé cela en montrant comment ce geste dans Safari pourrait être utilisé pour afficher intuitivement vos signets et onglets ouverts sur vos autres appareils Apple, sans avoir à appuyer sur un autre bouton ou à essayer d’appuyer sur un lien sur une page Web pendant que la barre d’adresse était sur le chemin.

C’est quelque chose de si simple mais à partir de ses images, cela pourrait fonctionner incroyablement bien. Cela remet en question les langages de conception entre les équipes de Maps et Safari, mais s’il y avait une certaine cohésion entre les applications, cela pourrait profiter à un utilisateur occasionnel s’il voyait également la même interface utilisateur dans Safari, voyant la familiarité entre les deux.

(Crédit image : Apple)

Cependant, nous sommes encore en saison bêta. Comme les versions précédentes de ces dernières années ont disparu, nous voyons généralement les versions bêta atteindre huit ou neuf versions avant de voir une version finale. Nous allons probablement voir encore plus d’améliorations à Safari bientôt. Mais avec la bêta 4 encore fraîche dans l’esprit de nombreux utilisateurs, il est encore possible que nous ne voyions pas encore la version finale de Safari qui satisfasse tout le monde avec un nouveau design.

Pour moi, je suis convaincu que cette conception est la bonne voie et sera affinée en une version que tout le monde aura hâte d’utiliser une fois qu’iOS 15 sera rendu public.

