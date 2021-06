Pourquoi je suis un peu déçu des sorties mercredi de Loki sur Disney +

Parlons d’abord du commentaire télé de rendez-vous. Il y a des émissions que nous regardons tous en DVR et que nous regardons avec désinvolture à notre guise, et il y a des émissions que nous intégrons dans notre programme hebdomadaire. Comme Game of Thrones ou Breaking Bad ou quel que soit votre préféré, WandaVision, Falcon And The Winter Soldier et maintenant Loki sont devenus des rendez-vous télévisés pour beaucoup. Avoir quelque chose que j’étais tellement excité de regarder le vendredi était un délice. Maintenant que Loki est passé au mercredi, il est en concurrence avec plus de programmes, y compris le streamer The Handmaid’s Tale, et si Marvel maintient son calendrier de diffusion du mercredi, ses émissions seront en concurrence avec certaines des offres de télévision en réseau les plus populaires comme Survivor. , The Conners et The Masked Singer. Cela ne veut pas dire que Loki ne concourra pas le mercredi. Ce sera. Mais les conversations télévisées du vendredi sont dominées par Disney + depuis un certain temps maintenant, et cela va me manquer (sans vouloir offenser The Bad Batch, l’émission d’animation Star Wars actuellement diffusée le vendredi).