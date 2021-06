Pourquoi je suis vraiment très excité pour le redémarrage d’iCarly

in

Plusieurs stars iCarly reviennent pour le redémarrage

Alors que Jennette McCurdy ne reviendra pas au redémarrage d’iCarly pour ses propres raisons personnelles, plusieurs des membres de la distribution d’origine devraient revenir, selon Deadline.

Miranda Cosgrove sera de retour sous le nom de Carly, Nathan Kress sera considéré comme Freddie, le meilleur ami féru de technologie de Carly, et Jerry Trainer est de retour en tant que frère aîné de l’artiste fou et pourtant super talentueux, Spencer. Avec le retour de ce trio principal, je pense que quoi qu’il en soit, nous allons nous amuser avec cette série.

Je veux dire, à mon avis, Spencer Shay était l’homme qui a porté le spectacle original en premier lieu. Ses blagues étaient de premier ordre. Qui pourrait oublier quand il vient d’avoir une autruche, parce que pourquoi pas ?

De plus, à en juger par la bande-annonce, il semble que l’un des plus vieux ennemis de Carly sera de retour. C’est vrai – Nevel Papperman. Oh oui, il est sur le point d’apporter le drame. Je suis là pour ça.