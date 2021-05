Pourquoi je supprime tous les articles liés aux vitamines D, C, Zinc et COVID-19 ⋆ .

par le Dr Joseph Mercola, Green Med Info:

Au cours de l’année écoulée, j’ai fait des recherches et écrit autant que possible pour vous aider à prendre le contrôle de votre santé, car les médias alarmistes et les politiciens corrompus ont détruit des vies et des moyens de subsistance pour établir un contrôle mondial de la population mondiale, en utilisant le COVID- 19 pandémie comme justification

À travers tout cela, j’ai refusé de succomber à ces attaques incessantes. J’ai été confiant et disposé à me défendre devant les tribunaux

Malheureusement, les menaces sont maintenant devenues très personnelles et se sont intensifiées au point que je ne peux plus conserver une grande partie des informations et des recherches que je vous ai fournies jusqu’à présent. Ainsi, à effet immédiat, une grande partie des informations de mon site Web sera supprimée définitivement

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Au cours de l’année écoulée, j’ai fait des recherches et écrit autant que possible pour vous aider à prendre le contrôle de votre santé, car les médias alarmistes et les politiciens corrompus ont détruit des vies et des moyens de subsistance pour établir un contrôle mondial de la population mondiale, en utilisant le COVID-19[feminine pandémie comme justification.

Je vous ai également tenu informé des groupes de façade soutenus par des milliardaires comme le Center for La science dans l’intérêt public (CSPI), partenaire de l’Alliance for Science de Bill Gates, qui ont tous deux mené des campagnes visant à détruire ma réputation et à censurer les informations que je partage.

Parmi les autres attaquants, citons HealthGuard, qui classe les sites de santé en fonction d’un certain ensemble de «critères de crédibilité». Il a cherché à discréditer mon site Web en veillant à ce que des avertissements apparaissent chaque fois que vous recherchez mes articles ou que vous entrez sur mon site Web dans un navigateur Internet.

Des partenariats d’attaque bien organisés se sont formés

HealthGuard, un service de niche de NewsGuard, est financé par la société de relations publiques financée par l’industrie pharmaceutique Publicis Groupe. Publicis, à son tour, est partenaire du Forum économique mondial, qui lance l’appel à une «grande réinitialisation» de l’économie mondiale et à une refonte complète de notre mode de vie.

HealthGuard est également en partenariat avec la société Microsoft de Gates et des sites Web de publicité sur les médicaments tels que WebMD et Medscape, ainsi qu’avec le Center for Countering Digital Hate (CCDH) – le leader de la culture de l’annulation progressive qui entretient des liens étroits avec le gouvernement et les groupes de réflexion mondiaux qui ont récemment labellisé personnes remettant en question le COVID-19 vaccin comme une menace pour la sécurité nationale.

Le CCDH a publié un liste de résultats me nommant comme l’une des 12 premières personnes responsables de 65% de la «désinformation» vaccinale sur les réseaux sociaux, et qui doit donc être déplacée et réduite au silence pour le bien public. Dans une lettre1 du 24 mars 2021 adressée aux PDG de Twitter et Facebook, 12 procureurs généraux des États ont appelé à la suppression de nos comptes de ces plateformes, sur la base du rapport du CCDH.

Deux de ces procureurs généraux ont également publié un éditorial du 8 avril 2021 dans le Washington Post, appelant sur Facebook et Twitter à bannir les «anti-vaxxers» identifiés par le CCDH. Le manque d’acceptation de la nouvelle technologie de thérapie génique, affirment-ils, est dû au fait qu’un petit groupe de personnes présentes sur les réseaux sociaux – y compris moi-même – trompe avec succès le public avec des mensonges sur des risques vaccinaux inexistants.

«La solution n’est pas compliquée. Il est temps pour le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, de fermer ce robinet toxique et d’éliminer complètement la petite poignée d’individus qui répandent cette fausse information », ont-ils écrit.3

Des politiciens financés par l’industrie pharmaceutique et les agences de santé capturées par l’industrie pharmaceutique ont également attaqué sans relâche moi et a fait pression sur les monopoles technologiques pour qu’ils me censurent et me déplacent, supprimant ma capacité à exprimer mes opinions et à parler librement au cours de l’année écoulée.

Le CCDH a également été autorisé à publier4 dans la revue Nature Medicine, appelant au «démantèlement» de l’industrie «anti-vaccins». Dans l’article, le fondateur du CCDH, Imran Ahmed, répète le mensonge selon lequel il «a assisté et enregistré une réunion privée de trois jours des plus grands anti-vaxxers du monde», alors qu’en fait, il faisait référence à une conférence publique en ligne ouverte à tous. un public international, qui a tous eu accès aux enregistrements dans le cadre de son jeton de présence.

Le CCDH est également en partenariat avec un autre groupe obscur appelé Anti-Vax Watch. L’image ci-dessous est tirée d’une démonstration Anti-Vax Watch à l’extérieur des salles du Congrès. Ironiquement, alors que le CCDH prétend être anti-extrémiste, vous auriez du mal à trouver un exemple plus clair d’extrémisme réel que ce duo bizarre.5

Un médecin financé par Gates demande à des experts terroristes de m’attaquer

Plus récemment, le Dr Peter Hotez, président du Sabin Vaccine Institute6, qui a reçu des dizaines de millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates, 7,8,9 – les fonds de la fondation ayant récemment été utilisés pour créer un rapport intitulé «Relever le défi de l’hésitation à l’égard des vaccins» 10,11 – a également cité le CCDH dans un article de Nature dans lequel il demande que des experts en cyberguerre soient enrôlés dans la guerre contre les défenseurs de la sécurité des vaccins et les personnes «hésitantes aux vaccins». Il écrit: 12

«Un contre-message précis et ciblé de la communauté mondiale de la santé est important mais insuffisant, tout comme la pression du public sur les entreprises de médias sociaux. Les Nations Unies et les plus hauts niveaux de gouvernement doivent adopter des approches directes, voire conflictuelles, avec la Russie et agir pour démanteler les groupes anti-vaccinaux aux États-Unis. Les efforts doivent s’étendre au domaine de la cybersécurité, de l’application de la loi, de l’éducation du public et des relations internationales. Un groupe de travail interinstitutions de haut niveau relevant du secrétaire général des Nations Unies pourrait évaluer le plein impact de l’agression anti-vaccinale et proposer des mesures rigoureuses et équilibrées. Le groupe de travail devrait comprendre des experts qui se sont attaqués à des menaces mondiales complexes telles que le terrorisme, les cyberattaques et l’armement nucléaire, car l’anti-science approche désormais des niveaux de péril similaires. Il devient de plus en plus clair que la promotion de la vaccination nécessite une contre-offensive. »

Pourquoi Hotez appelle-t-il à l’utilisation de tactiques de guerre sur les citoyens américains qui n’ont rien fait d’illégal? Dans mon cas, serait-ce parce que j’ai écrit sur la théorie selon laquelle le SRAS-CoV-2 est un virus artificiel, créé grâce à la recherche sur le gain de fonction, et que sa libération était anticipée par les élites mondiales, comme en témoigne l’événement 201 ?

C’est possible. Au moins, ce sont quelques-uns de mes «péchés» allégués, détaillés à la page 10 du rapport du CCDH, «Disinformation Dozen: The Sequel» .13 Par coïncidence, le journal Nature a aidé à dissimuler les recherches sur le gain de fonction menées au Wuhan Institute of Virology, qui publie une étude de mauvaise qualité sur les origines zoonotiques, s’est appuyée sur mes médias traditionnels et d’autres, qui étaient criblés de problèmes.14,15

Ce n’est donc pas de la désinformation dont ils ont peur. Ils ont peur que la vérité sorte. Ils essaient tous de couvrir l’armée chinoise et les dangereux scientifiques fous qui mènent un travail de gain de fonction.

Vous avez peut-être remarqué que notre site Web était récemment indisponible; cela était dû aux cyberattaques directes lancées contre nous. Nous disposons de plusieurs couches de mécanismes de protection pour sécuriser le site Web, car nous avons anticipé de telles attaques de la part d’organisations malveillantes.

Ce que cela signifie pour vous

Par ces mesures de plus en plus strictes, j’ai refusé de succomber à ces voyous gouvernementaux et pharmaceutiques et à leurs attaques incessantes. J’ai été confiant et disposé à me défendre devant les tribunaux, car j’ai tout examiné par certains des meilleurs avocats du pays.

Malheureusement, les menaces sont maintenant devenues très personnelles et se sont intensifiées au point que je ne peux plus conserver une grande partie des informations et des recherches que je vous ai fournies jusqu’à présent. Ces menaces ne sont pas de nature légale et j’ai une capacité limitée de me défendre contre elles. Si vous pouvez imaginer ce dont les milliardaires et leurs groupes de façade sont capables, je peux vous assurer qu’ils ont été créatifs en déployant leurs actifs pour faire supprimer ce contenu.

Malheureusement, je dois également supprimer mon étude publiée évaluée par des pairs16 sur les «preuves concernant la vitamine D et le risque de COVID-19 et sa gravité». Il restera cependant sur le site Web très respecté de la revue Nutrients, où vous pouvez toujours y accéder gratuitement.

Le protocole de traitement hospitalier MATH + pour COVID-19 et la prévention iMASK + et le protocole COVID-19 ambulatoire précoce – tous deux basés sur l’utilisation de vitamines C, ré, quercétine, zinc et mélatonine – sont disponibles sur le Site Web de la Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. Je vous suggère de mettre ces ressources en signet pour référence future.

C’est le cœur lourd que je purge mon site Internet des informations précieuses. Comme l’a noté le Dr Peter McCullough lors d’une récente audience du Comité sénatorial de la santé et des services sociaux de l’État du Texas, les données montrent qu’un traitement précoce aurait pu éviter jusqu’à 85% (425000) des décès dus au COVID-19.17 Pourtant, les traitements précoces ont tous été fortement censurés et supprimés. .

En savoir plus @ GreenMedInfo.com