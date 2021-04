Pourquoi je veux Godzilla Vs. Kong sera le dernier que nous voyons de Godzilla ou de King Kong dans le MonsterVerse, au moins pour un peu de temps

Mais Godzilla a aussi une sorte de fin heureuse, puisqu’il bat Kong, en maintenant sa domination, mais finit également par faire équipe avec lui pour vaincre Mechagodzilla. Donc, la terre est à nouveau équilibrée et Godzilla est le héros, ce qui ne me convient pas vraiment (j’ai toujours été plus fan du méchant Godzilla), mais correspond à la version de cet univers de Godzilla. Ils gagnent tous les deux et partent au coucher du soleil. La fin. Et je le pense. Il ne devrait y avoir aucune suite. Au moins pendant un petit moment.