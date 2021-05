Pourquoi Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Bill Gates ont soutenu Village Global pour financer cette plateforme de mode omnicanale

La société souhaite pénétrer dans les villes de niveau II et III avec des prix inférieurs à 999 Rs qui répondent à leur public cible.

La plate-forme de mode omnicanale 335bazaar – une petite entreprise regroupant des magasins de mode hors ligne non organisés, qui sont en grande partie des micro-unités, et les standardise esthétiquement avec son propre inventaire – cherche à augmenter son nombre de magasins à environ 100 d’ici la fin de cette année si le Covid actuel la situation se normalise. C’est grâce au capital non divulgué qu’il a récemment levé auprès du fonds de capital-risque américain Village Global, soutenu par certains des entrepreneurs les plus prospères du monde, notamment Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates et Reid Hoffman. Bien que la cible semble être une cible très lointaine, ses co-fondateurs ont cru que c’était une cible «faisable». «Le canal en ligne pour nous fonctionne bien. Bien que la livraison des commandes prenne un peu plus de temps, ce n’est pas un grand défi », a déclaré Poornima Vardhan, cofondatrice de 335bazaar à Financial Express Online.

Fondée en août 2020, la société possède deux magasins à Delhi et souhaite à terme pénétrer dans les villes de niveau II et III avec des prix inférieurs à Rs 999 qui répondent à leur public cible. Outre l’agrégation et la standardisation de ces magasins de détail, la société les exploite également en tant que micro-entrepôts. Taponeel Mukherjee, l’autre co-fondateur, estime que le problème des achats en ligne des segments de style de vie est en termes de dimensionnement alors que les termes de retours sont un gros défi. «Grâce à notre réseau de magasins, nous allons changer cela. Nous offrons aux clients la possibilité de faire leurs achats en ligne et hors ligne. Ils peuvent consulter l’application / le site Web et faire des achats ou le récupérer dans le magasin du quartier en réservant. Ils peuvent essayer de l’acheter dans le magasin », a déclaré Mukherjee.

Le modèle omnicanal combiné à la diffusion en direct de produits dans les magasins vers des clients potentiels en ligne a aidé 335bazaar à attirer Village Global. «Tout le monde aux États-Unis regarde le marché indien qui est l’une des plus grandes opportunités du 21e siècle. Notre modèle commercial est très solide. Nous avons eu de nombreuses conversations avec eux (Village Global) et je pense qu’ils ont compris notre vision et nos antécédents. La crédibilité n’était pas un problème pour nous. Tout le monde regarde le marché régional de l’Inde », a déclaré Vardhan.

«Chez Village Global, nous sommes ravis de nous associer à Poornima et Taponeel alors qu’ils construisent 335bazaar – l’avenir du commerce en Inde. L’expérience et la détermination de l’équipe fondatrice les maintiennent en bonne position pour gagner sur ce marché », a déclaré Lucas Bagno, membre de l’équipe d’investissement de Village Global à Financial Express Online.

335bazaar apporte son propre inventaire qui est fabriqué sous contrat et offre une réduction des ventes mensuelles au propriétaire du magasin. La marchandise tourne toutes les trois à quatre semaines. «Nous souhaitons travailler avec des micro-entrepreneurs car il y a une réelle valeur à créer. Le commerce de détail a beaucoup souffert en un an et il s’agit également de permettre à ces petits entrepreneurs indépendants de gagner plus d’argent. Et par conséquent, nous travaillons avec le commerce de détail non organisé comme l’une des raisons », a ajouté Vardhan. Le segment de la mode en Inde vaudra probablement 16 milliards de dollars en 2021, les vêtements atteignant 10,5 milliards de dollars de la taille, selon Statista. Les revenus devraient augmenter à un TCAC de 10,14%, ce qui entraînera un volume de marché prévu de 23,5 milliards de dollars d’ici 2025.

