in

Le prix de 1 000 000 $ est toujours techniquement en jeu pour Survivor 41. Mais selon Jeff Probst, les saisons plus courtes les ont forcés à changer également d’autres aspects. (Et le traditionaliste Survivor approuvera.) Il a déclaré qu’ils devaient “ajuster les conditions de vie” afin que “26 jours soient toujours considérés comme 39 jours”. Apparemment, cela a pris la forme de concurrents ayant moins de fournitures, de nourriture et de récompenses pour commencer le jeu. Probst a dit :