Pourquoi Jennifer Lawrence a dû expliquer à Meryl Streep ce que signifiait « GOAT »

Meryl Streep vient d’apprendre un autre titre qu’elle peut fléchir.

Le triple oscarisé, qui joue dans la prochaine comédie satirique, Don’t Look Up, aux côtés de la colline de Jonas, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, a récemment appris qu’elle était considérée comme la CHÈVRE du théâtre, en particulier pour Jonah, qui admire depuis longtemps son travail. Et bien que l’appréciation n’ait peut-être pas été une surprise, c’est le terme lui-même qui était une nouvelle complète pour Meryl.

« Meryl Streep est vraiment cool », a déclaré Jonah lors de son apparition le 6 décembre dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. « Et c’est la meilleure actrice. En fait, nous avons fait de la presse pour ce film, et dans les interviews des deux derniers jours, je n’arrête pas de dire : ‘Oh, et vous savez, travailler avec Meryl, c’est la CHÈVRE. ‘ Et Meryl, pour moi, c’est la CHÈVRE. Elle est la plus grande de tous les temps. «

Après avoir expliqué qu’il l’avait saluée avec des éloges en faisant référence au terme toute la semaine, Jonah a ajouté: « Et puis, aujourd’hui, nous faisons une conférence de presse et elle dit: » Vous savez, et Jonah est tellement à l’aise avec moi, il est m’a traité de chèvre toute la semaine. ‘ »