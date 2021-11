Pourquoi Jennifer Lawrence ne parlera pas de sa grossesse

Cela fait deux ans qu’elle a épousé Maroney, une autre partie de sa vie, il semble qu’elle fasse un effort pour rester privée. Cependant, elle a partagé ceci: « J’aime vraiment aller à l’épicerie avec lui. Je ne sais pas pourquoi mais cela me remplit de joie. Je pense que c’est peut-être parce que c’est presque une métaphore du mariage. « J’ai cette liste. Ce sont les choses dont nous avons besoin. Travaillons ensemble et réalisons cela. »

Et, comme beaucoup d’autres couples, ils tempèrent les attentes de l’autre. « Je reçois toujours l’un des magazines de cuisine, comme 15 Minute Healthy Meals, et il me lance toujours un regard du genre ‘Tu n’utiliseras pas ça. Quand vas-tu faire ça?' », a-t-elle déclaré. « Et je dis : « Oui, je le suis. Mardi ! » Et il a toujours raison, et je n’ai jamais raison. »

C’est un rare coup d’œil derrière le rideau de la routine personnelle de Lawrence, qu’elle est de plus en plus à l’abri des projecteurs, prenant consciemment du recul par rapport à la vie publique. « Je ne pompais pas la qualité que j’aurais dû avoir », a-t-elle déclaré au magazine, faisant apparemment référence à des films récents comme Mother ! et le moineau rouge. « Je pense juste que tout le monde en avait marre de moi. J’en avais marre de moi. C’était juste arrivé à un point où je ne pouvais rien faire de bien. Si je marchais sur un tapis rouge, c’était : courut-elle ? « … Je pense que j’ai été agréable pour les gens pendant la majeure partie de ma vie. Travailler m’a donné l’impression que personne ne pouvait être en colère contre moi : » D’accord, j’ai dit oui, nous le faisons. Personne n’est en colère. « »

Elle se sent différemment aujourd’hui. « Ensuite, j’ai eu l’impression d’avoir atteint un point où les gens n’étaient pas satisfaits uniquement de mon existence », a-t-elle déclaré. « Donc, ce genre de chose m’a secoué de penser que le travail ou votre carrière peut apporter n’importe quelle sorte de paix à votre âme. »