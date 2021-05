Pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck ont-ils annulé leur mariage?

. Jennifer Lopez et Ben Affleck, la vraie raison de l’annulation de leur mariage.

Jennifer López et Ben Affleck, l’un des couples les plus médiatiques d’Hollywood, reviennent sur le devant de la scène après de fortes rumeurs qui indiquent qu’ils pourraient être à nouveau ensemble.

López et Affleck se sont rencontrés lors du tournage du film “Gigli” en 2002. A cette époque, les acteurs ont joué un couple dans la comédie romantique dirigée par Martin Brest.

“Gigli” est considéré comme l’un des films les moins rentables de l’industrie cinématographique hollywoodienne, mais il a représenté le début d’une histoire d’amour pour Jennifer Lopez et Ben Affleck.

Gigli TrailerFilm avec Jennifer Lopez et Ben Affleck2009-03-19T02: 55: 59Z

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont fiancés en 2002

Peu de temps après le tournage de la comédie romantique «Gigli», Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​annoncé leurs fiançailles en novembre 2002.

Lopez a confirmé la nouvelle lors d’une interview avec la célèbre animatrice de télévision Diane Sawyer, a rapporté Harper’s Bazaar.

“Je la regarde toujours et je suis étonnée”, a déclaré la star dans l’interview de Sawyer en se référant à la bague de fiançailles qu’elle a reçue.

Le magazine Grazia a rapporté qu’Affleck avait proposé à l’actrice une luxueuse bague Harry Winston de 6,1 carats d’une valeur de 2,5 millions de dollars.

Quelle était la raison de l’annulation du mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck?

Quelques jours avant leur mariage, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​reporté la célébration en raison du harcèlement constant de la presse tabloïd.

«En raison de l’attention médiatique excessive entourant notre mariage, nous avons décidé de reporter la date. Lorsque nous avons envisagé sérieusement d’embaucher trois «copines leurres» distinctes dans trois endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas. Nous commençons à sentir que l’esprit de ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie pourrait être compromis. Nous pensons que ce qui aurait dû être une journée sainte et joyeuse pourrait être gâté pour nous, nos familles et nos amis », a déclaré le couple dans un communiqué de presse publié en septembre 2003.

The Age a expliqué que le mariage des acteurs devait avoir lieu dans la ville de Santa Bárbara, dans l’État de Californie, avec un total de quatre cents invités.

Le média susmentionné a ajouté que la liste des invités à la célébration comprenait des célébrités telles que Matt Damon, Bruce Willis, Jack Nicholson, Colin Farrell, Matthew Perry et Alec Baldwin.

S’il est vrai qu’Affleck et López ont assuré que leur mariage serait reporté à une nouvelle date, cela ne s’est jamais produit.

Jennifer López et Ben Affleck: la fin de l’une des relations amoureuses les plus médiatiques d’Hollywood

À la mi-janvier 2004, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​annulé leurs fiançailles après avoir été considérés comme l’un des couples les plus importants d’Hollywood.

«Je confirme le rapport selon lequel Jennifer Lopez a mis fin à ses fiançailles avec Ben Affleck. En cette période difficile, nous vous demandons de respecter sa vie privée », a déclaré un représentant de l’actrice dans des déclarations à MTV.

Jennifer Lopez a parlé de l’annulation de son mariage avec Ben Affleck

Dans une interview avec le comédien Graham Norton en 2010, Jennifer Lopez a avoué que la pression des médias avait joué un rôle clé dans l’annulation de son mariage avec Ben Affleck.

«J’adore Ben, c’est un gars formidable, mais nous avons tous les deux été victimes d’une sorte de harcèlement de la presse pendant deux années consécutives. Nous étions sur la couverture de tous les magazines semaine après semaine, c’était assez étrange. Je pense que notre relation a été affectée par la presse. Bien que ce ne soit pas la seule raison, je pense définitivement que cela a joué un rôle fondamental dans la dynamique de notre relation », a déclaré la star.