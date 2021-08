Pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck passeraient autant de temps ensemble avant l’automne

Bennifer 2.0 est né peu de temps après que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont annoncé la fin de leurs fiançailles. Le timing à lui seul a fait tourner les têtes, mais lorsque Ben Affleck a été photographié avec Lopez, le public a perdu la tête. Depuis lors, il y a eu une tonne de photos de paparazzi du couple, à la fois en vacances et à la maison. Et il semble qu’ils se soient tellement amusés avant que leurs horaires de tournage chargés n’emmènent Affleck et Lopez dans des lieux séparés cet automne.