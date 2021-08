Pourquoi Jennifer Lopez pourrait bien être la fin du jeu pour Ben Affleck

Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de gentil, vous ne devriez pas parler de vos ex. c’est un adage Ben affleck a clairement pris à cœur.

Vous ne verrez pas l’acteur de Deep Water dire quoi que ce soit de moins que élogieux à propos de son ex-femme jennifer et la façon dont elle est avec leurs enfants Violet, quinze, Séraphine, 12 et Samuel, 9. Et quand il s’agit de cette autre célèbre Jennifer avec laquelle il est sorti pendant un moment dans la nature sauvage du début des années 2000, Affleck est connu pour dire un mot ou deux gentils.

“Les gens étaient tellement méchants à propos d’elle: sexiste, raciste, affreux et vicieux – c’était écrit à son sujet d’une manière que si vous l’écriviez maintenant, vous seriez littéralement viré pour avoir dit ces choses”, a déclaré Affleck sur The Hollywood Reporter’s Podcast de récompenses Chatter en janvier dernier, réfléchissant à l’hystérie totale de sa romance avec Jennifer Lopez causés à l’apogée de la culture tabloïd, des survêtements Juicy Couture et des Motorola Razrs. “Maintenant, c’est comme si elle était honorée et respectée pour le travail qu’elle a fait, d’où elle vient et ce qu’elle a accompli. Aussi bien qu’elle devrait l’être.”