Pourquoi Jensen Ackles était un excellent choix pour jouer à Batman pendant le long Halloween, selon l’acteur de voix Joker

Pour Troy Baker, Batman: The Long Halloween a marqué une autre occasion de livrer son interprétation du Joker pour une histoire plus mature, ayant déjà participé à Batman: Arkham Origins et Batman: Assault on Arkham, entre autres projets. Comme dans l’histoire originale de Long Halloween écrite par Jeph Loeb et illustrée par Tim Sale, Joker faisait partie des nombreux méchants classiques que Batman a croisés dans sa mission d’appréhender Holiday, bien que Joker s’intéressait également au tueur en série, allant jusqu’à essayez de tuer tout le monde à Gotham Time’s Square le soir du Nouvel An dans la première partie dans l’espoir que Holiday fasse partie de la foule. Pas de spoils ici sur la façon dont Joker s’intègre dans la deuxième partie pour ceux qui n’ont pas encore lu l’histoire originale ou qui n’ont pas encore eu la chance de regarder le film.