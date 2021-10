La confusion et la controverse continuent d’entourer Jeopardy !, et un ancien champion croit comprendre pourquoi. Arthur Chu a écrit une chronique perspicace pour le Washington Post le mois dernier, disant qu’il pensait que l’émission s’était trop éloignée du locataire central de l’hébergement de feu Alex Trebek. Chu – qui est devenu tristement célèbre pour une séquence de 11 victoires consécutives en 2014 en utilisant un style de jeu « frénétique » unique – a expliqué que Trebek a toujours voulu que les concurrents, et non l’hôte, soient le centre d’attention.

À Chu, la chasse à un nouveau Jeopardy permanent ! l’animateur a distrait les téléspectateurs de ce qui a rendu l’émission divertissante en premier lieu. Il a partagé un sentiment que d’autres se sont souvenu du partage de Trebek auparavant, mais il l’a tourné contre les producteurs au lieu des hôtes cette fois. Il a écrit : ” Lors de mes enregistrements, Trebek nous a dit que s’il devait un jour prendre sa retraite, son seul conseil à son successeur serait : ” Restez à l’écart et laissez les candidats être les stars… Quand Trebek est mort du cancer du pancréas en novembre de l’année dernière, la plupart des fans s’attendaient à ce qu’un remplaçant ait déjà été nommé et, après un peu de fanfare de bienvenue, que la série revienne à la normale dès que possible.”

Chu estime que la saison des hôtes intérimaires et la recherche prolongée d’un remplaçant ont en soi été préjudiciables à la série. C’est tout le contraire de nombreux fans qui ont dit que l’émission devrait continuer sans animateur permanent, faisant tourner différentes célébrités pour le poste. Chu pense que cela ne ferait qu’exacerber le problème.

“La chasse au nouvel animateur est devenue un cirque public d'”essais sur le tas” mettant en vedette une liste glamour d’A-listers, et la star de l’émission est devenue la célébrité invitée de la semaine”, a-t-il expliqué. “Chaque épisode, leurs abonnés se sont branchés pour eux, pas les vrais concurrents.”

Chu a pris un moment pour crier Jeopardy actuel ! champion Matt Amodio, et tous les autres gagnants qu’il pense ont été mis à l’écart au cours de cette saison de sélection des hôtes. Il a écrit: “Quiconque est assez bon en trivia, même un nerd schlubby de l’Ohio, pourrait à son tour écrire l’histoire de la série. Pendant ma séquence, il ne faisait aucun doute que j’étais le personnage principal, même si c’était comme le ‘scélérat.’ Aujourd’hui, Matt Amodio est un champion de 18 jours et le troisième concurrent de saison régulière le plus victorieux de l’histoire de Jeopardy!, mais son histoire a pris le pas sur le drame du côté de l’hôte de la scène.”

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Chu est devenu une star de Jeopardy ! en 2014 en faisant de gros paris et en choisissant des indices presque au hasard – sans ordre de catégorie ni de prix. A l’époque, Jeopardy ! les fans lui en voulaient d’avoir donné une nouvelle tournure au jeu, bien que depuis lors, des stratégies similaires aient également aidé d’autres à gagner gros.

En ce moment, danger ! n’a pas d’hôte permanent en place, puisque Mike Richards a démissionné de son poste au milieu de multiples scandales et a ensuite été licencié de l’exécutif produisant l’émission également. Lorsque l’émission reviendra à l’automne, Mayim Bialik animera la série régulière pour le moment.