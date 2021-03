Pourquoi j’espère toujours le Quicksilver d’Evan Peters après la finale de WandaVision

Certes, je pourrais certainement trop réfléchir, et Ralph Bohner pourrait finir par être un clin d’œil ludique au Peter Maximoff que nous connaissons de la X Men univers. Pourtant, je n’exclurai pas la possibilité que plus pourrait attendre pour le personnage semblable à Trevor Slatterey. Le personnage pourrait parfaitement s’intégrer dans le MCU établi et, soyons honnêtes, qui ne voudrait pas qu’Evan Peters fasse partie intégrante de cette franchise?

Si tu penses encore à WandaVision, vous pouvez toujours revoir la série entière sur Disney + maintenant.